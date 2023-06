O objetivo da campanha é promover categorias de produtos sustentáveis e sensibilizar os consumidores para o impacto das suas escolhas, deixando claro que estas são fundamentais para a evolução dos padrões de consumo.

Fenómenos meteorológicos extremos, perda acelerada da biodiversidade, verdadeiras ilhas de plástico que flutuam por entre os oceanos… Há já algum tempo que deixou de ser possível ignorar aquele que é um dos maiores desafios que o ser humano alguma vez enfrentou: a preservação do planeta e consequentemente da sua própria sobrevivência.

Consciente da realidade que a rodeia e da responsabilidade que tem em fazer parte da solução, a L’Oréal Luxe, a divisão de luxo daquela que é a empresa líder mundial no mercado da cosmética, lança em Portugal e Espanha durante o mês de junho a sua primeira campanha de sensibilização ambiental: “Beleza Consciente”.

Detentora de 17 marcas de beleza como a Prada, a Yves Saint Laurent, a Biotherm, a Khiehl’s, a Valentino, a Giorgio Armani ou a Ralph Lauren, a L’Oréal Luxe quer promover categorias de produtos sustentáveis e sensibilizar os consumidores para a compra de produtos mais respeitadores do planeta, dos recursos, das pessoas e dos animais sem que isso signifique a perda da qualidade, da eficácia, da segurança e da sensorialidade dos produtos.

créditos: L'Oréal Paris

Os três pilares da beleza consciente

Inserindo-se no programa de sustentabilidade “L’Oréal for the Future”, que reúne os objetivos ambientais e sociais do grupo para 2030 (por exemplo, neutralidade carbónica em todas as fábricas em 2025 e rastreabilidade total dos ingredientes de base biológica antes de 2030), a campanha “Beleza Consciente” surge no contexto de uma série de transformações que a L’Oréal Luxe colocou em marcha no setor nos últimos anos.

Dar a conhecer a existência e as vantagens dos produtos recarregáveis nos setores dos perfumes, tratamentos e maquilhagem é um dos três pilares nos quais assenta esta campanha. Por exemplo, o perfume Angel, da Mugler, existe desde 1992 e foi o primeiro a ser desenhado para ser recarregado nos pontos de venda ou em casa. Seguiram-se outros como La Vie est Belle da Lâncome ou o Acqua di Gio da Armani. Mas a L’Oréal Luxe quer ir mais longe e compromete-se a que até 2025, 25 por cento das suas linhas sejam recarregáveis.

créditos: L'Oréal Paris

Ter produtos com fórmulas mais sustentáveis é outro dos objetivos da divisão de luxo da L’Oréal. Isso já acontece, por exemplo, com o sérum Advanced Génifique, da Lâncome, que através da biotecnologia conta com ativos que utilizam bactérias ou células provenientes de plantas. Mas até 2030 a empresa compromete-se a que 95 por cento dos seus ingredientes sejam de base biológica, derivados de minerais abundantes ou de processos circulares, conseguindo-se excelentes benefícios cosméticos ao mesmo tempo a que se reduz o impacto ambiental dos produtos.

O último pilar da campanha é o fornecimento responsável. Por exemplo a máscara de pestanas Lash Clash, da YSL, conta já com ingredientes obtidos através de processos que respeitam a biodiversidade e com um impacto ambiental limitado nos ecossistemas. Mas a divisão de luxo da L’Oréal quer ir mais longe e até 2030, 100 por cento dos ingredientes que utiliza para fórmulas e materiais de embalagem serão rastreados e de origem sustentável, sendo que nenhum ingrediente implicará deflorestação.

O poder transformador da beleza

Tendo sido criada numa empresa com mais de 100 anos de existência que tem transformado sucessivamente a sua atividade para evoluir respeitando os limites do planeta e contribuindo para as soluções dos grandes desafios mundiais, a campanha “Beleza Consciente” da L’Oréal Luxe nasce para dar resposta aos desejos de quase 80 por cento da população, que procura encontrar produtos mais compatíveis com a preservação do ambiente.

Nas palavras de Luc Lanel, diretor de L'Oréal Luxe em Portugal e Espanha: “Na divisão de Luxo do Grupo L´Oréal acreditamos firmemente no poder transformador da beleza. Com o lançamento da campanha “Beleza Consciente”, queremos acelerar uma série de alterações, tanto no setor como nos hábitos de consumo. Uma alteração baseada num grande respeito pelo que nos rodeia e pelas pessoas.”

A campanha poderá ser vista nos meios digitais, televisão, redes sociais e suportes exteriores das cidades de Portugal e Espanha.