É verdade que, quanto mais avançada for a idade, maior a probabilidade de se ter manchas cutâneas. Contudo, em muitas mulheres, esses problemas de pigmentação da pele começam a aparecer cedo, podendo resultar de uma negligência na aplicação de proteção solar, não só na praia mas ao longo do ano, mas também de uma inflamação causada por acne ou eczema, de uma história familiar de hiperpigmentação ou da gravidez, no caso das mulheres grávidas.

Independentemente da causa, as manchas cutâneas provocam um grande desconforto e até, nalguns casos, uma profunda tristeza nas pessoas que as têm, podendo afetar a sua autoestima ao ponto de evitarem encontros e oportunidades de socialização. Mesmo que consigam disfarçá-las com maquilhagem, quem sofre pensa sempre que alguém pode notar, sentindo-se, muitas vezes, constrangida e acabando por inibir-se de se expor até no seu círculo familiar e social.

É, por isso, essencial tomar algumas precauções para prevenir o aparecimento de irregularidades no tom da pele porque, quando as manchas cutâneas veem a luz do dia, só a muito custo é que serão posteriormente eliminadas. Na origem dos problemas de pigmentação, o dermatologista David Serra aponta a exposição solar como "o fator mais importante", uma vez que é responsável pela presença de manchas em zonas do corpo que costumam estar destapadas, como "o rosto, o pescoço, o decote, as mãos, as pernas e os antebraços", esclarece o médico. O facto de estarem associadas ao envelhecimento cutâneo depende muito dos anos a mais passados sob a ação lesiva do sol.

Todavia, nem sempre somos os responsáveis pela heterogeneização da nossa pele. "A genética também é determinante", sublinha. Há populações que apresentam uma maior propensão para determinados tipos de manchas. "As castanhas, do melasma, são mais frequentes em certas etnias, como os hispânicos [América Central e América do Sul] e os mediterrânicos, nos quais nos incluímos. A cuperose é mais frequente em povos de ascendência celta", exemplifica ainda.

O que motiva as diferenças de pele