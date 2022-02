Com o dia mais do romântico do ano a chegar são várias as maneiras de celebrar. Se há aqueles que optam por presentear a sua cara metade, também há os que preferem dedicar este dia a si próprios ou ainda os que não ligam nenhuma. Seja qual for a ocasião, a rotina de pele deve ser sempre especial e indispensável.

Sendo a pele o nosso bem mais precioso, a Freshly Cosmetics sugere oferecer ou oferecer-se o poderoso Super Cleanser Trio, uma rotina de limpeza facial, composta por três produtos, para uma pele saudável, limpa e luminosa.

Aconselhado para qualquer tipo de pele, mesmo a mais sensível, pode ser uma rotina para partilhar com a sua cara metade, uma vez que os produtos são adequados tanto para mulheres como homens.

A combinação do Fresh Green Micellar Water, Rose Quartz Facial Cleanser e do Lime Purifying Facial Toner proporcionam uma limpeza em profundidade, eliminado qualquer tipo de impurezas e toxinas, ao mesmo tempo que, através dos ingredientes 99% naturais perfazem um cocktail que estimula a regeneração celular, reduz o stresse cutâneo, vermelhidão e os poros abertos, regula a secreção sebácea, refresca, hidrata e equilibra o pH da pele.

créditos: Freshly Cosmetics

Fresh Green Micellar Water

Limpa e desmaquilha a pele eficazmente, através das micelas naturais que removem suavemente todas as impurezas e restos de maquilhagem.

A água vegetal ecológica de aloé vera e maçã verde atuam como bio estimulante da regeneração celular desintoxicando a pele.

Rose Quartz Facial Cleanser

Gel de limpeza facial com pH fisiológico que combina extratos de plantas com elevada concentração de saponinas, uma alternativa natural e sem sabão que proporciona ainda uma concentração de ativos vegetais para regular a secreção sebácea e reduzir os poros abertos.

Lime Purifying Facial Toner

Tónico com extrato ecológico de aloé vera, banana e lima que atuam com um purificante e tonificante, melhorando a capacidade da pele de eliminar as toxinas.

A ação calmante e hidratante dos extratos de cavalinha e camomila estimulam o processo natural de produção de colagénio e elastina.