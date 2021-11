Este ano, espalhar o amor vai ser ainda mais fácil. Seja com pequenos mimos ou presentes surpreendentes, há algo especial para toda a gente e para todos os bolsos.

Esta coleção de Natal da The Body Shop, para além ser melhor para o planeta, com embalagens melhoradas e reutilizáveis, também apoia os seus parceiros de Comércio Justo com Comunidades, que elaboram não só as suas maravilhosas caixas e bolsas de juta, mas também alguns dos seus ingredientes fantásticos.

E porque cada presente é garantia de momentos de alegria e de autocuidado, a The Body Shop dará continuidade à sua parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, doando presentes a vítimas de violência de género para tornar o seu Natal um pouco mais alegre.

VOLTARAM AS EDIÇÕES ESPECIAIS DE CUIDADO CORPORAL

Não só têm o presente perfeito para si e para todos os sortudos da sua lista, como recuperaram três dos seus aromas festivos mais populares.

Regressa a ameixa como Love & Plums. Enriquecida com extrato de ameixa da Turquia, esta é uma linha frutada e floral que combina notas de sorbet de ameixa, peónia e almíscar. Certamente encontraremos este favorito em muitas listas de Natal.

Também a pera está de volta como Kindness & Pears. Enriquecida com extrato de pera de Itália e notas de pera, morango e fava tonka, esta linha doce, frutada e vibrante vai ajudar a entrar no verdadeiro espírito natalício.

E o irresistível e mais recente jasmim regressa como Joy & Jasmine. Enriquecida com extrato de jasmim da Índia e com notas frescas de flor de laranjeira, rosa e jasmim sensual, esta é uma linha que não deixa ninguém indiferente.

MAQUILHAGEM FESTIVA

A The Body Shop tem todas as noitadas asseguradas com presentes de maquilhagem que vão ofuscar até a bola de espelhos mais brilhante.

Pincéis de maquilhagem veganos no Bamboo & Baubles Makeup Brush Gift, com todas as ferramentas de que precisa para criar um look de festa, num só estojo.

Eyeliner perfeito? Com o Flutter & Flick Eye Makeup Gift não podia ser mais fácil. Com uma máscara de pestanas, um lápis de olhos e a famosa manteiga desmaquilhante de camomila, é ideal para levar na mala e usar durante e após uma festa.