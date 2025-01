A procura de soluções eficazes para problemas capilares tem crescido significativamente, e os avanços na área da tricologia não param de surpreender. Entre os tratamentos mais promissores estão o Plasma Rico em Plaquetas Capilar (PRP Capilar) e o Plasma Rico em Fibrina (PRF), dois procedimentos que utilizam as próprias propriedades do sangue para estimular o crescimento do cabelo.

Na Living Clinic, especializada em tratamentos capilares, ambos os métodos estão disponíveis, além da mesoterapia capilar, outra técnica popular.

Mas o que é o PRP Capilar?

O PRP Capilar é um tratamento amplamente reconhecido para estimular o crescimento capilar e tratar condições como a alopécia androgenética e a queda de cabelo. O procedimento consiste em retirar uma pequena quantidade de sangue do paciente, centrifugá-lo para separar as plaquetas e o plasma, e depois aplicar este concentrado diretamente no couro cabeludo.

Este plasma, rico em fatores de crescimento, estimula os folículos pilosos, promovendo o crescimento de fios mais fortes e saudáveis.

PRF como evolução do PRP

O Plasma Rico em Fibrina é uma versão "turbinada" do PRP. A diferença principal está no processo de obtenção: enquanto o PRP utiliza anticoagulantes durante a centrifugação, o PRF dispensa esses agentes, permitindo a formação de uma matriz de fibrina. Esta matriz atua como um "armazém" natural, libertando fatores de crescimento de forma mais lenta e sustentada, o que potencializa os resultados.

Estes são alguns dos benefícios do PRF:

Maior estimulação do crescimento capilar;

Melhoria na densidade dos fios;

Resultados mais duradouros em comparação com o PRP.

Na Living Clinic, o PRF tem sido indicado especialmente para casos mais resistentes ou para clientes que procuram soluções de última geração em tricologia.

Mesoterapia capilar: um complemento essencial

Outro destaque entre os tratamentos capilares é a mesoterapia capilar. Este procedimento envolve a aplicação de microinjeções no couro cabeludo, contendo vitaminas, minerais, aminoácidos e medicamentos que nutrem os folículos e combatem a queda de cabelo.

A mesoterapia pode ser combinada tanto com o PRP como com o PRF, criando um protocolo personalizado e ainda mais eficaz para tratar patologias capilares como:

Alopécia androgenética;

Eflúvio telógenico sazonal (queda difusa);

Enfraquecimento capilar.

Qual é o melhor tratamento para si?

A escolha entre PRP, PRF e Mesoterapia Capilar depende das necessidades específicas de cada pessoa, do tipo de queda de cabelo e dos resultados desejados.

Na Living Clinic, a dermatologista, especialista em tricologia, realiza avaliações detalhadas para definir o melhor plano de tratamento adequado a si.

Se procura soluções avançadas e personalizadas para problemas capilares, descubra mais sobre os tratamentos capilares disponíveis na Living Clinic e marque já a sua consulta.