Se se debate com problemas relacionados com a densidade e volume do cabelo, há um truque que é capaz de disfarçar qualquer motivo para as inseguranças que poderá ter. Não falamos de cápsulas ou tratamentos miraculosos que prometem resultados incríveis em poucas semanas, mas sim de um truque que se prende com a ilusão ótica.

Falamos, então de escolher a cor certa para o cabelo – o castanho-escuro, em profundos tons de chocolate, vai ajudar a que pareça que tem muito mais densidade capilar do que na realidade possui, ao contrário de outros tons como o loiro, por exemplo, que ainda que ofereçam muito movimento ao cabelo, acabam por revelar as suas falhas e evidenciar um cabelo menos saudável.

Desta forma, os tons de chocolate, serão sinónimo de um cabelo brilhante com a ilusão de volume e densidade, e por isso esta cor promete ser o must-have deste outono e inverno.

Inspire-se nestes castanhos: