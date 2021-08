A moda de guardar makeup no frigorífico é real. Tão real que em Londres, por exemplo, já há empreendimentos de luxo a serem construídos com mini frigoríficos para guardar a maquilhagem, assim como marcas a disponibilizarem e a venderem os mesmos. Mas, foquemo-nos no que realmente interessa. Será benéfico ao ponto de valer a pena o transtorno de não ter os produtos ali à mão? Para alguns produtos sim, até porque lhe vão durar mais tempo e ganhará aquando da sua aplicação.

No entanto, o que se pretende é um local mais escuro e fresco para qualquer um dos produtos, por isso se optar pelo frigorífico, coloque na zona menos fria.

Lápis de contorno ou eyeliner

Sim! Ambos irão ficar com uma resistência mais firme logo, será mais fácil de aplicar e a linha ficará mais precisa. Caso o eyeliner seja líquido, é provável que dure mais, uma vez que há a vantagem de não secar.

Batom

Sim se for no verão (o risco de o mesmo “derreter” é menor, uma vez que a sua textura irá enrijecer), mas talvez no inverno possa correr o risco de o mesmo ficar menos fluído e não deslize tão facilmente. Experimente uma vez para ver como o batom reage ao frio porque a qualidade do mesmo também 'tem algo a dizer'.

Máscara de pestanas

Eis um produto que seca muito facilmente devido à sua composição e por ser muito utilizada por isso, o frigorífico irá aumentar a sua durabilidade.

Cremes

Para além da sensação de frescura, principalmente no verão, o que é certo é que o frio diminui o volume dos vasos sanguíneos logo, o inchaço e alguma vermelhidão matinal tendem a desaparecer. Principalmente se são cremes de olhos.

Os cremes anti acne, e uma vez que devem ser prescritos, é conveniente ler os rótulos com atenção e aconselhar-se com um dermatologista.

Relativamente aos cremes orgânicos, uma vez que são naturais e sem conservantes, o frio pode funcionar como retardador, preservando assim a sua durabilidade e prevenindo quaisquer bactérias.

Caso se estejam a falar de óleos, os mesmos devem ser guardados à temperatura ambiente.

Máscara facial

Para potenciar ainda mais os benefícios da máscara coloque-a 1h antes de a utilizar.

Verniz e perfume

A luz solar, o calor e a humidade podem alterar a composição, mas o frio extremo também pode fazer o mesmo. Guarde-os alguns graus abaixo da temperatura ambiente e em local escuro.