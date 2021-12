Sombras coloridas, batom encarnado, iluminadores capazes de encadear a vista e, claro, glitter dourado. Estes são alguns dos produtos que tradicionalmente marcam os visuais de Natal. Mas, apesar da permissividade da quadra, nem tudo precisa de ser excesso e extravagância. Alguns visuais ganham pela simplicidade e elegância. Descubra, de seguida, o que precisa de saber para se destacar ao longo do mês nos (muitos) jantares e nas celebrações típicas de dezembro.

Adicionar brilho é uma prioridade. Se for mais discreta, pode recorrer a um iluminador para um efeito mais natural. Pode não ser uma novidade, mas o smokey eye preto continua a ser um clássico incontornável e resulta em qualquer evento. Apesar da sua reputação de ser difícil de fazer, esta técnica é mais fácil do que aparenta. O segredo está em começar com camadas de sombra mais leves e claras e aumentar a intensidade à medida que se sente mais confortável.

Não se esqueça de ir esbatendo a sombra com um pincel ao longo da aplicação para não ficar demasiado marcada. Se gosta de cor, pode também experimentar outras tonalidades como o cobre ou até o lilás. A juntar-se à lista de clássicos intemporais está o eyeliner, que, no outono/inverno 2021/22, se reinventa em tons metálicos ou com novos formatos. A única regra está na adaptação da técnica ao seu tipo de personalidade e estilo, transformando o cat eye na sua imagem de marca. Os olhos em dourado trazem um mood luxuoso a qualquer visual de Natal e quase dispensam o uso de acessórios, como é o caso dos brincos vistosos.

Pode usar o dourado como sombra total, se escolher uma textura líquida, conseguirá maior intensidade e durabilidade. Se optar por uma sombra em pó, como muitos maquilhadores recomendam, o resultado é mais suave. Pode, ainda, usar o dourado como eyeliner. Se existe altura do ano em que podemos usar e abusar do glitter sem sentirmos que vamos ser olhadas de lado, é agora em dezembro. Nesta altura, predomina o encarnado, o verde e o dourado.

Então por que não apostar no contraste e dar uma nova vida aos seus olhos com glitter azul ou até cor de rosa? Aproveite para explorar novas tonalidades à venda no mercado. Se o glitter dourado, o eyeliner ou os lábios encarnados não são a sua praia, aposte numa alternativa mais suave, mas nem por isso menos luminosa. Combine uma sombra cobre com uma pele uniforme e lábios com batom nude. Pode ainda adicionar um toque de iluminador às maçãs do rosto.

Os gestos essenciais para um visual perfeito

É importante cuidar da pele para garantir que os produtos aguentam mais tempo no rosto. Essa é também uma forma de tirar o maior proveito dos cosméticos. Como tal, não se esqueça de remover a maquilhagem com um desmaquilhante suave, aposte nos séruns para manter a hidratação e nutra o rosto de seguida. Se tem pele baça ou desvitalizada, aposte em bases com acabamento luminoso. Se a sua maior preocupação é a oleosidade, escolha uma base de acabamento mate.

Apesar de, no inverno, por causa dos ares condicionados, ser pouco provável corrermos o risco de a maquilhagem derreter por causa da transpiração, verá que compensa usar um spray de fixação para a manter por mais tempo. Isto porque, com o passar das horas, a pele tem tendência para começar a absorver a textura dos produtos. Ao usar este spray, garante que a textura dos cosméticos que aplicou na face se mantém no sítio certo, à superfície da pele, protegendo-a.