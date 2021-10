Consciente de que o bem-estar sexual ocupa um lugar verdadeiramente importante na autoestima feminina, a Sephora lança uma nova categoria de Sexual Wellness, com o objetivo educativo de desmistificar e normalizar o tema, cumprindo a sua missão de contribuir para o empoderamento de cada mulher.

Com o mote #ÉNORMAL, a marca internacional de beleza Sephora disponibiliza uma nova categoria repleta de produtos focados no bem-estar sexual feminino, de que são exemplos vibradores, estimuladores, lubrificantes e toalhitas de higiene.

Defensora de que, atualmente, já não deveriam existir tabus no que respeita à sexualidade feminina, a Sephora reconhece que ainda é necessário dar voz ao tema, ajudando as mulheres a explorarem as várias versões de si mesma, revelando a beleza que há em si, sem julgamentos e de forma inclusiva.

Assim, ciente de que o bem-estar sexual interfere em diversas esferas da vida de uma mulher, algumas das marcas que integram a nova categoria da Sephora são a Smile Makers, a Lelo, a Ketish – marca desenvolvida pela Huda Beauty – e a Ho Karan, que se diferencia por utilizar CBD na composição dos seus produtos.

Para despertar consciências e o bem-estar físico e emocional de cada mulher, a categoria Sexual Wellness está disponível na loja online da marca, com produtos entre os 13€ e os 280€.