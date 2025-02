A higiene íntima e a sexualidade são temas relevantes na saúde e bem-estar de cada indivíduo, porém estão rodeados de tabus, desinformação e mitos. A maioria das pessoas não se sente à vontade para os abordar, julga que sabe tudo ou simplesmente acredita que é mais fácil pesquisar na internet as suas dúvidas. Mas será este o caminho a adotar para adquirir o conhecimento certo? Não. Desafio-o a desmistificar alguns mitos.

MITO 1: Usar roupa interior de renda ou licra não afeta a zona íntima

Para uso diário, o algodão é o tecido mais indicado para a roupa interior, pois tem a capacidade de favorecer a transpiração e a ventilação adequada à região íntima. Portanto, evite os tecidos sintéticos, como a renda e a licra, que favorecem o desenvolvimento de infeções e aumentam o risco de irritação. Saiba que, caso se sinta à vontade, dormir sem roupa interior é um bom hábito para preservar a sua saúde íntima.

MITO 2: O sexo durante a menstruação não é saudável

O sexo durante a menstruação é benéfico quando realizado em segurança. A relação sexual durante a menstruação pode trazer alguns benefícios para a saúde feminina, como o alívio das cólicas menstruais e das dores de cabeça. Além disso, como o ato sexual estimula as contrações uterinas, facilita a expulsão do sangue menstrual, o que pode encurtar a menstruação.

MITO 3: O odor vaginal está relacionado com má higiene

Uma vagina normal e saudável apresenta um odor característico, que é único de cada mulher e não se relaciona com a falta de higiene. É certo que o odor vaginal pode variar ao longo da vida devido à dieta ou a alterações hormonais, porém é um bom indicativo da saúde íntima. Por isso, se sentir alguma diferença no odor vaginal consulte o seu médico, sobretudo se apresentar outros sintomas, como ardor, prurido ou corrimento.

MITO 4: O ato sexual durante a menstruação não pode dar origem a uma gravidez

Apesar do risco ser muito reduzido e raramente acontecer, é possível engravidar durante a menstruação. As mulheres com ciclos menstruais curtos podem começar a ovular ainda durante a menstruação. E se ocorrer uma relação sexual nesse período, os espermatozoides conseguem fecundar o óvulo e, assim, originar uma gravidez. Para prevenir o risco utilize um método contracetivo.

MITO 5: Sexo com dor é inevitável

Não acredite que a dor durante ou após o coito é um sinal de “bom sexo”, porque não é. O sexo doloroso pode indicar problemas ginecológicos, infeções ou trauma. Qualquer pessoa que sinta dor durante ou após o ato sexual deve consultar o médico.

Lembre-se, devemos abordar a saúde íntima e sexual de forma natural e sem preconceitos. Fale com profissional de saúde da sua confiança para esclarecer as suas dúvidas. O seu médico de família ou o seu farmacêutico são os profissionais de saúde que o conhecem melhor e com os quais desenvolveu uma relação de confiança e proximidade.