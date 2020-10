A Dermatologia Estética é uma área da Dermatologia que se dedica à melhoria da aparência facial ou corporal. É uma área que continua a evoluir e a crescer pautando-se, cada vez mais, por uma intervenção minimamente invasiva. Procura prevenir e corrigir alterações cutâneas secundárias ao envelhecimento, à exposição solar, à poluição ambiental e a outros agressores externos.

As opções do mercado são múltiplas, contudo os lasers continuam a destacar-se pelo seu contínuo aperfeiçoamento, eficácia e segurança.

Chegou a Portugal uma plataforma laser absolutamente inovadora que permite tratar uma ampla gama de indicações estéticas. Chama-se Alma Q.

É um laser Nd:Yag, muito versátil, com modo triplo de ação, sendo o mais potente do mercado. Tem a particularidade de fazer uma estimulação e regeneração cutânea desde a camada mais profunda da pele (derme) até à mais superficial (epiderme).

As suas principais indicações são o tratamento de lesões pigmentadas benignas (melasma, lentigos solares), de lesões vasculares (rosácea, telangiectasias e manchas vinho-do-Porto), de cicatrizes, a eliminação de tatuagens e o rejuvenescimento cutâneo.

Quanto às lesões pigmentadas, o tratamento visa a resolução do pigmento quer seja superficial ou profundo. O melasma e os lentigos solares, vulgarmente conhecidos por manchas do sol ou do envelhecimento, são patologias muito frequentes que afetam a autoestima das mulheres. A sua abordagem é geralmente difícil, contudo o Alma Q consegue eliminar essa pigmentação, restabelecendo novamente uma pele com tonalidade regular, uniforme e luminosa.

Laser Q

Quanto às lesões vasculares, o Alma Q oferece uma solução eficaz e não invasiva que permite fechar ou reduzir o calibre dos vasos, melhorando significativamente patologias como a rosácea, telangiectasias e manchas vinho-do-Porto.

A remoção de tatuagens é também uma área cada vez mais procurada e necessita de um laser de alta potência que consiga eliminar eficazmente o pigmento introduzido na pele. O tratamento quebra mecanicamente as partículas de tinta sem causar dano térmico, permitindo que a tatuagem desapareça, com risco mínimo de cicatriz.

Quanto ao rejuvenescimento e remodelação cutânea, o Alma Q posiciona-se na gama dos lasers fracionados, não ablativos. É absolutamente inovador e não invasivo, abrange todas as camadas da pele, estimulando a produção de colagénio após induzir pequenos danos em profundidade.

Pretende-se corrigir imperfeições que se vão instalando com o envelhecimento nomeadamente linhas de expressão, rugas, flacidez e melhoria da textura cutânea. Num mesmo tratamento é possível realizar um lifting, um tightening e um peeling.

É uma abordagem excecional que devolve a beleza natural das pacientes, tornando a pele mais suave, jovem e com um aspeto mais saudável.

Os tratamentos foram especialmente concebidos para o conforto das pacientes, são seguros e eficazes para todos os tipos de pele, inclusive a pele escura.

Saliento que todos estes tratamentos são indolores logo, não necessitam de qualquer tipo de anestesia. A recuperação é imediata e permite regressar à vida social ou profissional no próprio dia.

São procedimentos muito seguros, podendo até ser realizados nos meses mais quentes do ano.

“Dê corpo aos seus sonhos” é o nosso lema e o Alma Q vem ajudar a concretizar as expectativas mais difíceis das nossas pacientes.