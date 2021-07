Os lábios não contêm glândulas sebáceas e a sua película hidrolipídica é quase inexistente, o que explica porque ficam muito secos se não os mantivermos hidratados.

É necessário beber muita água para melhorar a sua hidratação, evitar humedecê-los constantemente com bebidas ou com a língua e protegê-los com um bálsamo labial.

No verão, todos estes cuidados devem ser redobrados e a Weleda tem algumas dicas.

Mantenha a hidratação diária

Beber água durante o dia é importante não só para regular a temperatura do corpo, melhorar a circulação sanguínea e facilitar a digestão, mas também para promover a hidratação da pele e dos lábios. Durante o verão, mantenha-se o mais hidratado possível.

Se não gostar muito de beber apenas água, pode experimentar sumos naturais ou mesmo algumas frutas como a melancia ou o pepino. Se já tiver os lábios gretados, evite o consumo de alimentos cítricos para evitar a dor.

Nunca puxe as peles dos lábios

Sabe aquela tendência que todos temos em ir com os dentes puxar uma pele solta nos lábios? Tem de a contrariar. Retirar a pele dos lábios pode interferir no processo de renovação do tecido, o que pode fazer com que o lábio fique ainda mais ressecado e rachado, podendo mesmo criar pequenas feriados desnecessárias.

E aí a cicatrização regressa à estaca zero, e levará muito mais tempo até ficar com os lábios recuperados.

Os bálsamos labiais são os seus melhores amigos

Bálsamos hidratantes como o Bálsamo Labial Reparador Skin Food oferecem um cuidado SOS para lábios secos e gretados, graças à eficácia da fórmula de Skin Food. Os lábios secos e rachados necessitam de uma hidratação intensiva e é o que este tipo de bálsamos oferece.

Reparam intensamente os lábios, hidratando e suavizando a pele dos mesmos – com uma vantagem. Este é um produto dermatologicamente testado e totalmente natural.

Se os seus lábios ainda não estão danificados, pode optar por protetores labiais como o Everon Protetor Labial da Weleda, que protege os lábios sensíveis da secura, mantendo-os macios com um brilho suavemente aveludado.

Pode mesmo passar batons hidratantes antes de usar um batom de cor ou gloss, para hidratar primeiro os lábios.

Prevenir nunca é demais

Está em casa e não sabe onde deixou o bálsamo labial? Foi para a praia e deixou-o em casa, e agora com a água do mar ainda está mais aflito? Opte por ter sempre mais do que um batom: um para ficar num sítio fixo em casa, e o outro para andar sempre consigo por todo o lado, para que o possa aplicar sempre que sentir necessidade.

Os lábios podem ficar ressequidos devido a diversas situações, principalmente desidratação ou exposição frequente ao sol no verão, como agora, ou então ao frio no inverno. Mas com pequenos cuidados e os produtos certos, pode tratar dos seus lábios sem qualquer dificuldade.