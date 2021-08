Produzidos de forma totalmente sustentável, os produtos da MPL’beauty são feitos com ingredientes biológicos e certificados pela COSMOS (Cosmetic Organic Standard), a mais alta entidade de certificação biológica na área da cosmética.

Livres de OGM, toxinas, enchimentos, fragrâncias, cores artificiais e ingredientes químicos sintéticos, estes produtos destinam-se sobretudo a mulheres que querem cuidar da sua beleza sem comprometer a sua saúde.

Mafalda Pinto Leite, fundadora da marca, explica que a MPL’beauty surgiu porque “não conseguia encontrar produtos 100% naturais e biológicos, com a eficácia, qualidade, transparência e a pureza que desejava”, sendo que “a pele é o maior órgão que temos e aquele que mais rapidamente absorve tudo o que nos rodeia, por isso, a melhor forma de a nutrirmos é alimentá-la de ingredientes 100% naturais e biológicos”.

E acrescenta: “Ao estabelecermos esta parceria com a La Redoute estamos a possibilitar que cada vez mais mulheres tenham acesso a estes produtos e a uma vida mais saudável”.

Já Paulo Pinto, CEO da La Redoute, comenta: “Estamos muito entusiasmados com esta parceria com a MPL’beauty, não só porque marca a entrada da La Redoute numa nova categoria - e uma das mais valorizadas pelo público feminino -, mas também porque o estamos a fazer através de uma marca portuguesa, com produtos de excelência, 100% naturais e biológicos.”

Da gama atualmente disponível na La Redoute, composta por produtos de corpo e rosto, destacamos os atuais best-sellers da marca.

Para o Corpo:

As Gotas Detox à base de clorofila, que ajudam a estimular o funcionamento do fígado e a libertar o corpo de toxinas, fortalecendo a flora intestinal e o sistema imunitário e melhorando ainda a digestão.

O Bálsamo Azul feito com óleo de Camélia Japónica e Óleo Essencial Tansy Azul que acalma até a pele mais sensível ao mesmo tempo que ajuda a tonificar e rejuvenescer.

Bálsamo Azul créditos: MPL beauty

O Detox Sérum Facial é aliado na limpeza da pele que vai proteger o colagénio da poluição a que estamos expostos no nosso dia-a-dia. Este Sérum com Óleo de Camélia Japónica e Óleo de Moringa vai limpar, hidratar, equilibrar e prevenir vermelhidões. Perfeito para todo o tipo de pele principalmente a pele sensível e com excesso de oleosidade.