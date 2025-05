A um primeiro olhar, o nosso cabelo revela-se e apresenta-nos. É ele uma verdadeira assinatura da nossa personalidade, estilo e afirmação. Mas, também exposto a inúmeras agressões: sol, poluição, calor de secadores e tratamentos capilares, entre outras. Um quadro que nos pede um redobrar dos cuidados dedicados ao cabelo. A este devemos o mesmo carinho que merece a nossa pele ou a alimentação. Bons cuidados capilares devolvem-nos um cabelo luminoso, forte e sedutor. A resposta é clara: aumenta a nossa autoestima e segurança. Porque cada fio de cabelo é parte de uma história pessoal, a nossa.

Há, pois, que encontrar este equilíbrio entre uma vida ativa e exposta ao meio e a necessidade de proteger e nutrir o cabelo, sabendo que temos quotidianos limitados de tempo.

Em linha com esta forma de olhar para os cuidados capilares, a Perfumes & Companhia, marca com 28 anos no mercado português, apresenta uma novidade, ou melhor, quatro novidades, com uma seleção de marcas de referência global: Olaplex, Moroccanoil, Lola Cosmetics e Wella Hair Care. E porque os melhores preços vêm mesmo para ficar, poderá encontrar os produtos destas marcas com descontos que podem ir até aos 40%.

Embarquemos nesta viagem aos cuidados do cabelo, para descobrir nas próximas linhas o poder de cada uma destas marcas:

Moroccanoil: o óleo de argão como estímulo à vitalidade capilar

A marca Moroccanoil foi pioneira ao colocar o óleo de argão no centro dos tratamentos capilares. Inspirada nos rituais de beleza marroquinos, a marca alia ingredientes naturais a rigorosos testes de eficácia. O óleo de argão apresenta-se rico em ácidos gordos essenciais e vitamina E, promove a reparação da cutícula e protege o cabelo dos danos ambientais. Adiciona-lhe um brilho incomparável.

Eis um tratamento multiuso — condicionador, produto de styling e finalizador — formulado com óleo de argão rico em antioxidantes e vitaminas potenciadoras de brilho. Desembaraça, acelera o tempo de secagem e potencia o brilho, deixando o cabelo suave e mais maleável desde a primeira aplicação. Pode ser aplicado no cabelo húmido, antes ou depois do champô, para um efeito imediato, ou como toque final num penteado mais elaborado.

Dica de utilização: aplique uma pequena quantidade nas pontas e distribua ao longo do comprimento, evitando a raiz. Para cabelos muito secos, combine com a máscara Moroccanoil Intense Hydrating.

Preço em promoção: 41,60€

Moroccanoil Treatment (100 ml) Perfumes & Companhia

Olaplex: revolução na ciência capilar

A marca Olaplex revolucionou o mercado no ano de 2014 com a sua tecnologia patenteada Bond Building, capaz de regenerar as ligações que compõem a fibra capilar e que se partem durante colorações e processos térmicos. A marca tornou‑se essencial para quem procura não apenas reparar, mas prevenir danos cumulativos, permitindo que cada cabelo atinja o seu potencial máximo.

Um poderoso tratamento pré‑champô, clinicamente comprovado para triplicar a resistência do fio após uma única aplicação. A fórmula penetra até ao córtex capilar, reconstruindo as ligações internas e deixando o cabelo mais forte, flexível e pronto para styling ou processos de coloração. O Hair Perfector Nº 3 é formulado para todos os tipos de cabelo e níveis de saúde capilar.

Dica de utilização: massajar o produto ao longo do comprimento e pontas antes do champô, deixar atuar entre três a dez minutos e depois passar por água abundante.

Preço em promoção: 23,60€

Hair Perfector Nº 3 (100 ml) Perfumes & Companhia

Lola Cosmetics: sustentabilidade e irreverência

Nascida no Brasil em 2004, a Lola Cosmetics destaca‑se pelas fórmulas veganas e cruelty‑free, embaladas em designs coloridos e descontraídos. A marca tem como foco ingredientes de origem natural, selecionados para oferecer desempenho profissional sem comprometer o planeta. Seja para nutrir, reconstruir ou estilizar, a Lola convida-nos a descobrir o prazer de um cabelo saudável, forte e cheio de atitude.

Esta é uma fórmula ultraconcentrada com blend hidratante, aminoácidos e proteínas vegetais que restauram a humidade natural, fortalecem a fibra e proporcionam brilho e suavidade. Oferece ainda proteção térmica e anti‑flyaways (os chamados “cabelos rebeldes”), ideal para quem utiliza ferramentas de styling regularmente.

Dica de utilização: aplicar uma vez por semana após o uso do champô Morte Súbita ou após fazer coloração ou químicas. Distribua uniformemente sobre todo o comprimento dos fios. Deixe em pausa dez minutos. Enxague e finalize como de costume.

Preço em promoção: 9,80€

Máscara Morte Súbita (325 g) Perfumes & Companhia

Wella Hair Care: saúde do cabelo com resultados extraordinários

Desde 1880, a Wella é sinónimo de inovação nas colorações e cuidados capilares. Com laboratório próprio e parcerias com cabeleireiros de renome, a marca alemã desenvolve soluções específicas para cada tipo de cabelo e desafio, da manutenção da cor ao reforço da estrutura.

Um óleo suavizante e potenciador de luminosidade desenvolvido para proporcionar brilho e leveza ao cabelo, da raiz até às pontas. A fórmula, pensada para uso diário, oferece uma textura sedosa sem pesar, sendo adequada para diferentes tipos de cabelo. Entre os principais benefícios destaca-se a capacidade de prevenir a degeneração lipídica natural dos fios — um processo que compromete a hidratação e o aspeto saudável do cabelo ao longo do tempo. Ao atuar nesse mecanismo, o produto ajuda a manter os níveis de hidratação e a reforçar a luminosidade natural do cabelo.

Dica de utilização: aplicar uma a duas doses de forma independente ou misturado com outros produtos Supernova. Aplicar no comprimento e pontas do cabelo antes de secar com o secador ou aplicar no cabelo já seco.

Preço em promoção: 17,55€

Oil Reflections - Óleo Leve (100 ml) créditos: Perfumes & Companhia

Soluções para todos os tipos de cabelo

Para além das novidades, dos preços promocionais e dos exclusivos, a Perfumes & Companhia faz mais pela saúde do nosso cabelo, ao apresentar uma curadoria pensada para cada desafio capilar: máscaras ultra-nutritivas, tratamentos reconstrutores, condicionadores disciplinantes e séruns protetores, organizados por necessidades — nutrição, reparação, proteção de cor, controlo de frizz e definição de caracóis. Um convite a explorarmos cada categoria, enquanto as ofertas especiais permitem receber brindes exclusivos — desde mini champôs a necessaires — na compra de dois ou mais produtos elegíveis.

Que cada cuidado seja o reflexo de quem somos — e revele, em cada fio de cabelo, a melhor versão de nós.

