Algumas histórias contam-se sem palavras. Vivem na forma como aplicamos um creme, no perfume que permanece após uma despedida, no olhar que se ilumina com um simples gesto de maquilhagem. É essa história — de beleza, identidade e cuidado — que a Perfumes & Companhia tem vindo a escrever há 28 anos em Portugal.

É no mês do seu aniversário, em abril, que o retalhista de beleza lança uma campanha de reposicionamento de preço, com melhores preços que vêm para ficar, e ainda 50% de desconto numa seleção de produtos — acumulável com -10% extra na compra do terceiro artigo. Uma celebração que começou na primavera… e que promete durar o ano inteiro.

O que se guarda num frasco

Há gestos que nos acompanham como se fossem memórias. Um toque de batom antes de sair, o perfume que ficou numa camisola, o creme que a nossa mãe passava ao espelho. A Perfumes & Companhia faz parte desses pequenos rituais diários e cheios de significado.

Num mercado em constante mudança, a marca tornou-se sinónimo de confiança. Não apenas pela seleção cuidada de fragrâncias, maquilhagem e cuidados de pele, mas pela forma como soube antecipar desejos, acolher tendências e manter uma relação cúmplice com quem a visita, tanto nas lojas físicas como nos seus canais digitais.

Ao longo de quase três décadas, muitos produtos tornaram-se verdadeiros marcos: perfumes que evocam verões passados, cremes que atravessam gerações, paletas que marcaram uma adolescência ou um novo começo.

28 produtos, 28 anos: alguns dos ícones de beleza que ajudaram a construir esta história

1996 – Acqua di Giò – Giorgio Armani

Uma brisa vinda do Mediterrâneo. Esta fragrância abre com notas aquáticas e cítricas que evocam liberdade, mar e sol na pele. É o aroma de um homem confiante e em harmonia com a natureza.

1999 – J’adore – Dior

A feminilidade em flor. Com o seu bouquet luminoso de rosas, jasmins e ylang-ylang, é uma celebração do luxo e da sensualidade, numa silhueta dourada que se tornou intemporal.

2001 – Light Blue – Dolce & Gabbana

A leveza de um verão infinito. Cítricos sicilianos, maçã verde e almíscar fundem-se num perfume fresco e vibrante, que capta o espírito descontraído do Mediterrâneo.

2005 – Classique Soin Anti-Âge – Eisenberg

Um creme que é cuidado e promessa em simultâneo. Textura luxuosa e tecnologia inteligente para uma pele visivelmente mais firme e luminosa.

2006 – Terre d’Hermès – Hermès

A força da terra e o sopro do vento. Esta fragrância mistura laranja amarga, madeira e minerais numa composição quente e sofisticada.

2008 – Automatic Eyeliner – Make Up Factory

Traço firme, olhar definido. Este eyeliner automático transforma cada gesto num statement, com cor intensa e acabamento preciso.

2009 – Advanced Night Repair Eye – Estée Lauder

O segredo de um olhar descansado. Este sérum atua durante a noite para suavizar sinais de cansaço e envelhecimento. Repara, regenera e revela luminosidade.

2012 – La Vie est Belle – Lancôme

Um perfume como um sorriso. Íris, baunilha e patchouli convivem numa composição que celebra a liberdade de ser feliz.

2015 – Ultimune Power Infusing Serum – Shiseido

Tecnologia e sensorialidade num só frasco. Este sérum ativa as defesas naturais da pele e devolve-lhe a luminosidade e a firmeza que tanto procura.

2019 – Terracotta Le Teint – Guerlain

Leveza e luminosidade num só gesto. Esta base funde-se com a pele como o sol num fim de tarde, deixando um acabamento natural e radiante.

2021 – Chanel Nº5 (Edição 100 anos)

Um século de história engarrafado. Esta edição especial presta homenagem ao perfume mais icónico do mundo, sempre com elegância, mistério e feminismo.

2024 – NAKED OG REVIVAL – Urban Decay

O regresso de uma lenda. A paleta de sombras que marcou uma geração volta reinventada, com tons universais e fórmula vegan.

Uma memória que poderia ser sua

Entre os muitos gestos de beleza que a Perfumes & Companhia acompanhou, há memórias que perduram como fragrâncias. Esta é uma história imaginada, mas que poderia ser a de qualquer um:

Lembro-me do perfume antes de me lembrar dela.

Estava à minha frente, numa fila, em outubro. Tinha um casaco creme e o cabelo preso num nó alto, mas foi o perfume que me despertou a atenção. Era uma mistura quente, floral, com qualquer coisa de baunilha... fez-me olhar.

Sem saber porquê, reconheci-o. Não o nome, mas a sensação. Tinha estado naquele aroma anos antes, noutra pele, noutra cidade.

Tivemos um café, depois dois. Falámos de livros, de viagens, de filmes antigos. Ficámos juntos quatro anos. Depois do fim, quando sinto aquele cheiro, o coração hesita um segundo.

Porque a memória olfativa tem isso, não nos pergunta nada.

Celebre com a Perfumes & Companhia

Sob o espírito da primavera, a Perfumes & Companhia celebra o seu 28.º aniversário com ofertas irresistíveis: além dos melhores preços que vêm para ficar, descubra ainda até -50% numa seleção de perfumes, maquilhagem, cosmética e muito mais. E deixa-nos uma promessa: a alegria desta primavera veio para ficar, durante todo o ano