A renovada gama da Rituals, que se chama The Ritual of Karma, foi concebida para ajudar a irradiar energia positiva, servindo como um lembrete para a necessidade de vivermos com um bom karma e praticarmos a bondade. Enriquecido com chá branco e flor de lótus, apresenta uma fórmula nova e melhorada com complexo Hydra-Boost. Rita Ferro Alvim, autora do projeto N'A Caravana, admite que precisou de parar e respirar para reencontrar a positividade. "Aconteceu tanta coisa que me estava a sentir assoberbada e para mim a solução quase sempre é parar. Sair e respirar. Ver a coisa de fora", escreveu "Vivemos em loop, a despachar tarefas atrás de tarefas e podemos, pelo caminho, perder o rumo e a alegria das pequenas coisas da vida. A positividade é uma ferramenta poderosa para melhorar a nossa qualidade de vida e alcançarmos objetivos pessoais e profissionais. No entanto, ser positivo não é algo que acontece naturalmente para todos e a todos os momentos", comenta num post em que partilha várias dicas ao mesmo tempo em que usa os produtos da nova gama da Rituals. Também Bárbara Corby admite que aderir à linha "The Ritual of Karma" a desafiou a ficar um dia fora das redes sociais para trabalhar a positividade. "Confesso que não consegui ficar 100% off, passei pelo escritório, resolvi coisas urgentes, mas ainda assim tentei aproveitar para passar tempo com as pessoas que mais amo", relata. "Este desafio veio apenas comprovar que é nas coisas mais simples, nos momentos que parecem mais banais que encontro a verdadeira positividade", escreveu na partilha que fez nas redes sociais.

A nova gama da Rituals é constituída por produtos solares, hidratantes para rosto e corpo, e também velas e sticks perfurmados para casa. Margarida Martinho mostrou-se rendida a todos os produtos da gama. "Cada dia é uma oportunidade de recomeçar. Mais fortes, mais sonhadores, mais ambiciosos, mais positivos. Realinhar. Equilibrar a mente, o corpo e a alma. Respirar fundo. Tirar tempo para ti. Parar, pensar, refletir. Contrariar o círculo. Escolher ser positivo, pensar positivo e fazer positivo. A felicidade está aí, nas pequenas coisas", escreveu no Instagram, mostrando-se uma ávida utilizadora da gama "The Ritual of Karma".

"Liberta-te e reconquista a tua energia. Uma simples pausa. Cuida de ti, foca-te, recupera as tuas energias. Faz da tua mente uma casa leve, do teu corpo um lugar são. Sorri e escolhi o poder da positividade", acrescentou ainda.

Ana Varela destaca o poder da reconexão que os produtos "The Ritual of Karma" lhe trouxe. "Depois de um intenso período de trabalho, precisei de tirar uns dias para mim. Bem sei que, no mundo em que vivemos, tudo nos puxa de todo o lado - os compromissos, as redes sociais, os emails, os filhos - mas por vezes é preciso parar. Parar para me reencontrar, para me reconectar, para cuidar de mim, para me recarregar de energia positiva", partilhou.

Já Soraia Tavares aderiu ao auto-cuidado para regressar ao dia a dia mais calma e positiva. "Depois deste mês de maio intenso, cheio de trabalho, de coisas muito boas mas que trazem também muita responsabilidade e alguma ansiedade foi importante desligar, contrariar o loop para regressar mais calma e mais positiva", afirma. "Foi um desafio mas consegui superar e queria repetir", sublinhou.

