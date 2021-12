A nossa pele é afetada por vários agentes externos, como a mudança de temperatura, o tecido da roupa que se altera perante as diferentes estações do ano, os trabalhos manuais, as lavagens constantes, a exposição solar ou o contato com diferentes produtos.

A Neutrogena tem trabalhado, nas últimas décadas, nas melhores soluções para a pele, a fim de dar resposta às necessidades da mesma.

Como resultado destes anos de investigação surge o novo Neutrogena Fórmula Norueguesa Creme de Mãos Hidratação & Higiene, um aliado 2 em 1, que conjuga a experiência da fórmula norueguesa em hidratação das mãos com o benefício extra de higienização, conseguido através do álcool presente na sua fórmula.

Creme de Mãos Hidratação & Higiene créditos: Neutrogena

Com textura em gel e de rápida absorção, contém glicerina de origem natural, conhecida pelos seus benefícios hidratantes de longa duração e álcool, que contribui para a higiene das mãos e para uma sensação imediata de frescura e de suavidade.

Acabado de chegar ao mercado português, este Creme de Mãos Hidratação & Higiene é ainda uma mais-valia numa altura em que reforçamos a limpeza das mãos, deixando a pele hidratada e suave, ao mesmo tempo que contribui para a sua higienização.