Inspire quem mais ama a encontrar a felicidade nas pequenas coisas com o renovado Calendário do Advento Rituals, uma especial contagem decrescente para o Natal. Cada calendário do Advento contém 24 belas surpresas e 24 momentos de alegria para cuidar do corpo e alma ou iluminar a casa.

"O nosso renovado calendário do Advento será, novamente, uma surpreendente contagem decrescente para o Natal de 2021. O calendário incluiu 4 Mini Velas especiais do Advento, que podem ser encontradas todas as semanas ao domingo, e outros produtos exclusivamente desenvolvidos para o The Ritual of Advent. Respeitando a verdadeira tradição do Advento, abra uma nova porta todos os dias durante o mês de dezembro para descobrir o seu novo Ritual. Com o Calendário do Advento Rituals, desfrute de cada dia até ao Natal", explica a marca em comunicado.

"Para além de ter um preço simpático para a valorização dos produtos que contém, é um produto que adoramos por toda a imagem e história que tem: o intuito é que cada pessoa monte o seu próprio calendário, de modo a construir a sua própria aldeia de Natal. O mesmo, é iluminado com luzes de Natal, o que acaba por torná-lo num ótimo elemento decorativo para a época festiva", refere fonte da Rituals ao SAPO Lifestyle.

Vejas as fotos das duas versões do calendário

Dois formatos disponíveis

1. The Ritual of Advent - Calendário do Advento 3D

Esta versão do calendário do Advento contém presentes luxuosos, como a nova Mousse de Corpo The Ritual of Mehr, variadas Mini Velas da Private Collection, o perfume Rêve de Hanami - Eau de Parfum Sakura, Espuma de Duche The Ritual of Oudh e muitas mais surpresas.

O calendário de Advento 3D contém produtos luxuosos Rituals no valor de 150 euros por apenas 89,90 euros.

2. The Ritual of Advent - Calendário do Advento 2D

Esta versão do calendário do Advento contém produtos como a mousse de corpo The Ritual of Mehr, o bálsamo de mãos The Ritual of Jing e diversas mini velas da renovada Private Collection.

O calendário do Advento 2D contém produtos luxuosos Rituals no valor de 120 euros por apenas 59,80 euros.

Os calendários 2D e 3D estão disponíveis desde 6 de setembro de 2021 em RITUALS.com. Desde 20 de setembro, os calendários estão também disponíveis nas lojas Rituals e em lojas de departamento selecionadas, lojas travel retail e lojas duty-free.