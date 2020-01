O sal retém a água, o que torna o tecido conjuntivo mais flácido. Substitua-o por ervas aromáticas, preferencialmente frescas. Os coentros, a salsa, a hortelã e o tomilho são opções a considerar, tal como a salicórnia, uma planta com um travo salgado que costuma crescer nas proximidades das salinas. Diversifique também o consumo de fruta e legumes e prefira as boas gorduras do peixe, do azeite e dos frutos secos.

O sal retém a água, o que torna o tecido conjuntivo mais flácido. Substitua-o por ervas aromáticas, preferencialmente frescas. Os coentros, a salsa, a hortelã e o tomilho são opções a considerar, tal como a salicórnia, uma planta com um travo salgado que costuma crescer nas proximidades das salinas. Diversifique também o consumo de fruta e legumes e prefira as boas gorduras do peixe, do azeite e dos frutos secos.

Os gestos mais tonificantes

O nosso corpo elimina todos os dias cerca de 4% das suas células cutâneas. Para remover os resíduos à superfície da epiderme e, assim, facilitar a ação dos cremes tonificantes, faça uma esfoliação, pelo me nos, uma vez por semana. Todos os dias, no final do duche, combata a flacidez com jatos de água fria a incidir nas zonas mais problemáticas. Ainda assim, sempre que possível, mime-se no local próprio.

No spa, o duche vichy, com poderosos jatos de água, ajuda igualmente a manter os tecidos firmes, especialmente quando acompanhado de massagem manual. Este tipo de massagens torna a pele mais firme e preparam-na para a ação dos cremes. No mercado, são muitas as propostas disponibilizadas pelas principais marcas com formulações que visam a tonificação e a melhoria do aspeto da epiderme.

Os cosméticos com fórmulas tensoras

Os produtos refirmantes que integram o portefólio das principais marcas contêm princípios ativos que devolvem firmeza ao corpo. Um dos principais ingredientes utilizados nas formulações desses produtos, o silício, estimula a produção de colagénio e elastina, oferecendo firmeza aos tecidos cutâneos.

Estes produtos devem ser usados diariamente após o banho sobre a pele seca. Aplicam-se nas zonas a tratar, com movimentos circulares na zona abdominal e nádegas e movimentos amplos ascendentes no resto do corpo. Lave as mãos após a aplicação e aguarde alguns minutos antes de se vestir.

Exercícios para um corpo (mais) definido

Se só faz exercícios cardiovasculares como a aeróbica, o step e o jogging, é normal que não alcance a tonificação pretendida. Complemente o treino com exercícios de força localizados em cada grupo muscular, como é o caso do peito, das costas, das pernas, dos glúteos, dos ombros, dos abdominais e dos braços. Mas, atenção, os músculos preferem ir com calma. Por isso o melhor é fazer treinos curtos mas frequentes.

As pranchas, as elevações e os agachamentos são dois bons exercícios para tonificar aquela que é uma das áreas mais problemáticas para os homens e para as mulheres, o ventre. O ideal é repeti-lo diariamente, entre 15 a 45 segundos. No final de cada sessão, não se esqueça de alongar cada grupo muscular trabalhado, essencial para dar aos músculos uma forma harmoniosa, um gesto que muitos esquecem.

Texto: Vanda Oliveira