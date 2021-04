Os rituais de beleza coreanos são conhecidos por serem os mais complexos e completos de sempre. Com 7 a 10 passos, os rituais são compostos por todo o tipo de produtos que, em conjunto, deixam a pele saudável, limpa, hidratada e com aquele típico look de porcelana.

Muitas marcas de Skincare, têm vindo a adotar os 7 a 10 passos do ritual de beleza coreano para os seus próprios produtos. Desta forma, fazendo uma linha de produtos completa que ataca todas as necessidades da sua pele.

Se, tal como nós, está interessada em aprender mais sobre os rituais de “K-beauty” vai ter que seguir, sem dúvida, estas 5 contas de Instagram.

Com uma origem Americana e Taiwanesa, a blogger Jude Chao promete ter uma abordagem extramente flexível ao skincare que se foca essencialmente na ideia de beleza individualizada e adaptada a cada um. No seu blog cobre vários assuntos que lhe são queridos, desde os rituais de beleza coreanos à saude mental.

Elisa Lee é conhecida por comentar as últimas novidades no mundo do skincare. A instagrammer também abriu a sua própria loja online de produtos de beleza coreana cruelty-free, chamada Dot Dot Skin.

Ex maquilhadora e esteticista, Coco Park ficou conhecida por ser das primeiras fundadoras de um blog para divulgar a sua, então, descoberta do universo da K-beauty.

Com um doutoramento em química e apaixonada por skincare coreana, Michelle Wong dedica-se a desmistificar a ciência por trás dos produtos e dos ingredientes de skincare.

Claudia Christin é uma dermatologista sediada na Coreia do Sul que partilha conselhos de skincare com os seus seguidores, baseados na ciência e na sua experiência no ramo.