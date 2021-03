Sabia que a temperatura do banho pode tornar-se uma terapia dependendo das necessidades do seu corpo? Pois é, o facto de tomar banho de água quente no inverno faz com que o seu corpo relaxe automaticamente, enquanto tomar banho de água fria no verão faz com que ele desperte.

Cada uma das temperaturas da água tem os seus benefícios, independentemente da temperatura do ano e por isso, só precisa de descobrir que temperatura se adequa neste momento a si.

Banho de água quente

Relaxante: O facto de a água quente cair pela sua cabeça e costas, faz com que ajude a aliviar a tensão acumulada, bem como a rigidez dos músculos.

Poros: Uma das grandes vantagens de tomar banho de água quente é ajudar a sua pele a ficar mais bonita. A água quente é um dos aliados para prevenir as borbulhas e acabar com os poros de uma vez por todas.

Ansiedade: Nos dias em que estiver mais ansioso, experimente tomar um banho. Este vai fazer com que os níveis de ocitocina aumentem e a ansiedade acabe por acalmar.

Gripe: A água quente é basicamente um descongestionante e por isso, quando estiver com gripe opte por tomar um banho de água quente para conseguir desentupir o nariz e aliviar os sintomas desta doença.

Resistência: A água quente é ótima para fazer com que o seu corpo se torne mais resistente e produza mais proteínas.

Banho de água fria

Acordar: Nem sempre é fácil sair da cama, mas se o fizer com um banho de agua fria vai notar que o seu corpo vai despertar mais depressa, para o dia que o espera. Isto acontece porque a água fria ajuda a que o seu corpo ganhe mais oxigénio.

Peso: Pode parecer mentira, mas a verdade é que a água fria estimula as gorduras positivas do seu corpo, o que faz com que as negativas sejam libertadas e por isso, seja mais fácil perder peso.

Cabelo: Esta é uma das dicas mais antigas no que diz respeito ao cabelo, mas a verdade é que ela continua a funcionar como antigamente. Para tornar o seu cabelo mais bonito e forte, opte por tomar banho de água fria caso contrário vai notar que o seu cabelo acaba por ficar mais seco e sem brilho.

Stress: Não há nada melhor para aliviar o stress do que um banho de água fria. Além de tornar o seu corpo mais resistente, vai ajudar a sua mente a libertar-se de todos os problemas.

Corpo: Já parou para perguntar o porque de os atletas tomarem banho de água fria a seguir aos jogos? Se sim, isto acontece porque o facto de as temperaturas serem baixas ajudam a diminuis as dores e fazem com que a recuperação seja mais rápida.