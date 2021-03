"Neste Dia da Mulher, não queremos apenas relembrar e reforçar o impacto que as mulheres têm no mundo e na vontade de o tornar melhor - da cosmética à arte, da sustentabilidade à política, da ciência à tecnologia, da educação ao desporto -, mas também o papel que os cuidados pessoais podem ter no nosso bem-estar e auto-estima".

Cátia Curica e Rita Curica - mulheres, irmãs, mães - fundaram em 2009 a primeira distribuidora portuguesa de marcas de cuidado pessoal, cosmética e maquilhagem biológica, sustentável e eco-friendly, a Organii.

Foi a pensar em todas as mulheres que a Organii reuniu uma série de sugestões para as mais diversas idades e etapas da vida, desde os primeiros cuidados de bebé até aos produtos indispensáveis para a pele madura.

Pouco importa se temos 8 ou 80 anos: de miúdas a graúdas, os cuidados que nos acompanham nas várias fases das nossas vidas são aqueles que nos ajudam a criar momentos entre avó e neta, entre mãe e filha - quem mais se lembra de cheirar todos os cremes da mãe e perguntar à avó qual é o segredo para ter uma pele tão bonita? -, a estabelecer as nossas próprias rotinas na adolescência, a descobrir o poder terapêutico que um óleo ou creme podem ter depois de um longo dia de trabalho, a tornar uma gravidez ainda mais especial, a cuidarmos de nós todos os dias, até ao fim.

DA INFÂNCIA À ADOLESCÊNCIA

O toque é um dos primeiros sentidos que usamos para contatar com o mundo e explorar aquilo que nos rodeia. Pequenas em tamanho, mas curiosas e destemidas em personalidade, a nossa pele de bebé é bastante sensível, necessitando de cuidados verdadeiramente gentis e suaves, de modo a não causar irritações, pele seca e comichões.

Enquanto crescemos, e devido a estas características tão específicas, a pele apresenta maiores graus de secura, que devem ser combatidos com hidratação diária. Quando a adolescência bate à porta, a limpeza e hidratação continuam a ser essenciais nas nossas rotinas, agora ainda mais completas e específicas - geralmente com produtos que ajudam a colmatar os efeitos da acne e da oleosidade.

créditos: Unsplash

Sugestões:

Água de limpeza sem remoção para bebé: Enriquecida com água termal e Aloé vera biológico, esta fórmula hipoalergénica, da Acorelle, elimina impurezas gentilmente, deixando a pele de bebé fresca, limpa e suave.

Loção corporal hidratante para bebé e criança: Uma loção suave e fácil de espalhar, que proporciona uma hidratação intensa para a pele delicada do bebé, da Mádara.

Água Micelar: Um cuidado idea para remover impurezas, equilibrar e hidratar a pele. A presença de ácido hialurónico na sua fórmula ajuda a manter a elasticidade, e a aloé vera mantém a pele hidratada.

Tratamento para inflamações e poros: Da linha ACNE, este cuidado acalma a pele problemática, minimiza o aparecimento de borbulhas, pontos negros, pontos brancos e poros bloqueados. Enriquecido com ativos queratoliticos, células estaminais de zimbro e ácido salicílico, um potente esfoliador que ajuda e purificar a pele.

OS CUIDADOS NA GRAVIDEZ

Cada gravidez e cada mãe são especiais e únicas à sua maneira, mas existe uma série de cuidados que são comuns a todas as mulheres nesta fase tão importante e de profundas transformações: não só físicas e emocionais, mas também a nível da pele e das suas necessidades.

Como todas as mothers to be tão bem sabem, das estrias que se vão formando nas mais diversas zonas do corpo aos mamilos e à pele que os rodeia, ambos naturalmente sensibilizados por conta da amamentação, preocupações que em tempos não existiam passam a ocupar um lugar prioritário nas rotinas diárias.

créditos: Unsplash

Sugestões:

Óleo de corpo para mamã e Creme de corpo para mamã: Dois cuidados Voya especialmente formulados minimizar o efeito das marcas de estrias. Enquanto o óleo de corpo fortalece, dá firmeza e tonifica a pele, ajudando a combater as rugas e linhas finas, o creme oferece uma ação suavizante e calmante, tornando-se o aliado perfeito para a pele irritada e com comichão.

Quando utilizados em conjunto (primeiro o óleo, e de seguida o creme), oferecem um tratamento intensivo para a pele de todas as mamãs.

Sérum hidratante com dupla fórmula: Um sérum composto por duas fórmulas e texturas distintas, armazenados em compartimentos separados para melhor proteger as propriedades de cada um. De um lado, um complexo de 3 ácidos hialurónicos de baixo, médio e alto peso molecular, para atuar em 3 níveis diferentes da pele. Do outro lado, uma emulsão fluida com um complexo de ativos para um verdadeiro banho de hidratação.

O cuidado perfeito para proteger e acalmar as irritações da pele, ao mesmo tempo que a hidrata (da Ekia).

MULHERES INSPIRADORAS

Das empreendedoras que estão sempre on the go às mães que são super-mulheres, das mulheres que mudam o mundo todos os dias - em todas as áreas e empregos que consiga imaginar - às desportistas que inspiram milhares de raparigas a seguir os seus sonhos sem medos.

Todas elas são inspiradoras, e todas elas merecem rotinas que estejam à altura das suas vidas atarefadas: seja com o elemento prático de combinar tratamento e cobertura num só produto, com aquele cuidado que protege a pele das múltiplas agressões do dia a dia, dando-lhe um boost de luminosidade, ou com aquela máscara de rosto que ajuda a fazer um reset quando a noite cai.

créditos: Unsplash

Sugestões:

City CC-Creme protetor solar com cor SPF15: Com uma textura sedosa, o City CC (Mádara) é o melhor aliado de uma pele urbana. Para além de ser um creme anti-poluição e hidratante, tem uma cobertura natural que ajuda a disfarçar e regularizar a tez, e ainda proteção solar.

Booster proteção anti-poluição: Uma solução altamente concentrada, protetora e regeneradora, com um efeito estimulante. Com uma mistura de 12 extratos naturais, este cuidado de rosto evita e elimina os efeitos da poluição na nossa pele, ao mesmo tempo que ajuda a restaurá-la (Absolution).

Óleo vitaminado de hidratação profunda: Uma versátil combinação de óleos ricos em vitaminas para nutrir e revitalizar a pele, de forma a combater sinais de opacidade, secura e fadiga. Ajuda a melhorar a hidratação e a reforçar a barreira cutânea, aumenta a proteção diária contra agentes externos e deixa a pela mais uniforme, radiante e luminosa (Mádara).

PARA AS PELES MADURAS

À medida que os anos passam, a pele muda e vai perdendo algumas das suas características de forma gradual: a sua hidratação começa a diminuir, assim com a firmeza e elasticidade; torna-se mais fina e áspera; e surgem rugas e linhas de expressão mais marcadas, principalmente em torno dos olhos e da boca.

Tudo isto é aquilo a que commumente chamamos de envelhecimento da pele, um processo natural pelo qual iremos passar, sem exceção. É nesta altura que devemos falar na ideia de "envelhecer" de forma "inteligente", dando à nossa pele todos os cuidados que ela precisa para se manter saudável e equilibrada.

Tradução? Manter a rotina diária de limpeza,tonificação e hidratação (este último passo não só no rosto, mas também no corpo), e complementar estes passos com séruns e óleos específicos, para um cuidado extra e profundo. Uma a três vezes por semana, mediante a necessidade de cada tipo de pele, deve sertambém feita a esfoliação e a aplicação de máscaras - esfoliar ajudará na renovação celular da pele, enquanto uma máscara facial recupera a vitalidade da pele do rosto, além de hidratar e potenciar a luminosidade.

Sugestões:

Loção corporal anti-envelhecimento: Loção de corpo formulada com um conjunto de ingredientes que conferem uma hidratação intensa e profunda, ajudando na reparação das peles mais debilitadas e sensíveis (Absolution).

Máscara facial Glowing Radiance: Um máscara de argila verde altamente rica em minerais, com células de rosa e de argan, para restaurar a hidratação e luminosidade da pele, aumentar a firmeza e suavidade, diminuir o processo de envelhecimento ao nível celular, e aumentar a elasticidade, reduzindo rugas em profundidade e acelerando o processo natural de regeneração da pele (Ila).