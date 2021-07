A tomada de consciência da necessidade de uma maior sustentabilidade e de cuidado acrescido com o meio ambiente está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Já há algum tempo que a febre verde atingiu o vasto mundo da beleza, com as marcas de cosméticos a desenvolverem novos produtos e acessórios. Hoje, o seu ritual diário de limpeza pode ser, também ele, mais sustentável. Existe no mercado opções feitas a partir de materiais orgânicos e/ou reciclados e recicláveis, alternativas que geram um impacto menos nocivo no planeta.