Framboesas, amoras, mirtilos, morangos, cerejas. Conhecidos pelo seu incrível poder antioxidante, os frutos vermelhos são essenciais para a nossa alimentação e têm inúmeros benefícios para a nossa saúde e bem-estar.

Enquanto fonte de vitamina C, os conhecidos frutos do bosque (ou frutos silvestres) ajudam a proteger o organismo, estimulam o sistema imunitário e atuam na produção de colagénio. Para além disso, melhoram o sistema digestivo e o trânsito intestinal, ao mesmo tempo que ajudam a diminuir o stresse, aumentar a sensação de bem-estar e neutralizar os efeitos nocivos provocados pelos raios UV.

Os benefícios dos frutos vermelhos não se sentem apenas quando os comemos, mas também quando usamos cosméticos à base de frutos silvestres ou com extratos de frutos como framboesas, amoras ou mirtilos.

Protegem a pele contra stressores ambientais

Os frutos vermelhos são ricos em polifenóis, poderosos antioxidantes que protegem a pele de agressores externos como a poluição ou o vento. Para além disso, contém ácido elágico, que ajuda a combater os efeitos do sol na pele.

Ajudam a manter a pele mais jovem

Um dos grandes benefícios dos antioxidantes na pele é o facto de ajudarem a combater os radicais livres, responsáveis por sinais de envelhecimento como rugas, falta de brilho e tez pouco uniforme.

Promovem a renovação celular

Muitos frutos vermelhos têm vitaminas A, C e E, que ajudam a promover a renovação celular e revelar uma tez mais luminosa e radiante.

Hidratam a pele e potenciam a luminosidade

Graças ao mix entre água e fibra, os frutos vermelhos ajudam a manter a pele hidratada, ao mesmo tempo que contribuem para o sempre desejado glow. Tal acontece porque frutos como as amoras e os morangos contém nutrientes essenciais (como as vitaminas A e C) que potenciam a luminosidade da pele.

Uma rotina antioxidante

Com a entrada na época dos frutos vermelhos, a Organii selecionou uma série de cuidados que contém frutos silvestres ou extratos de frutos silvestres, e que "injectam" a pele com poderosas propriedades e benefícios antioxidantes.

Da limpeza à hidratação e ao próprio ritual de banho, as propostas chegam de marcas como Absolution e Mádara, e o veredicto não podia ser outro: nunca foi tão simples sentir os benefícios de frutos como as amoras, as framboesas e os morangos na pele.

Limpeza

Nunca é demais recordar: uma pele saudável começa com a limpeza. De manhã, este passo essencial limpa as toxinas e resíduos do metabolismo, produzidos durante o sono; à noite, elimina as impurezas que se vão acumulando durante o dia.

Com argila branca e taninos da amora silvestre, este sabonete Mádara ajuda a revelar uma pele mais limpa e luminosa, dia após dia. Um cuidado ideal para a limpeza diária da pele mista a oleosa.

Booster

Um poderoso sérum para conferir luminosidade à pele, o Le Booster Éclat da Absolution é rico em flavonóides, péptidos, aminoácidos e vitaminas, ajudando a revitalizar o metabolismo celular e melhorar a aparência da pele.

Para além de conter óleo de figo da Índia, extratos de acerola e folhas de oliveira, e óleos essenciais de amyris, cenoura e alfazema, este booster contém óleo de sementes de framboesa, ricas em ácidos gordos ómega 3 e 6, e vitamina E.

Assim, combate os sinais de envelhecimento, confere luminosidade e suavidade à pele, e revitaliza a tez.

Hidratação

Ideal para a hidratação das peles normais a mistas, este cuidado fluído da Mádara deixa a pele aveludada e firme, ao mesmo tempo que equilibra as áreas secas e oleosas do rosto.

Além do trevo vermelho e da flor de tília, o Deep Moisture Balancing Fluid contém framboesa - mais precisamente, óleo de sementes de framboesa - na sua fórmula.

Com concentrações extremamente altas de ómega 3 e 6, e vitamina E, o óleo de sementes de framboesa melhora a hidratação e elasticidade da pele, ajudando também a corrigir sinais de envelhecimento e reduzir o stress oxidativo.

