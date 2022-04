Numa declaração de amor a todas as figuras maternais que, com dignidade e proeza, abraçam o papel de mentoras que mimam, inspiram, apoiam e cuidam, a Sephora apresenta inúmeros conjuntos exclusivos, que se adaptam aos mais variados gostos e budgets, procurando ajudar a surpreender e retribuir todo o carinho e dedicação maternal através de maquilhagem, perfumes, spa e skin care.

Repleto de marcas icónicas, o Icredibly Glamour Set é a sugestão de favoritos Sephora que, num conjunto de seis artigos de maquilhagem, perfumes e skin care, reúne num só kit Augustinus Bader, Fresh, Hourglass, Carolina Herrera, Natasha Denova e Charlotte Tilbury.

Para opções mais perfumadas, numa seleção de dez cofrets, tem disponíveis conjuntos que incluem um perfume e uma vela de diferentes marcas como Lâncome, Narciso Rodriguez, Givenchy, Armani, entre muitas outras.

Dedicada a mulheres que valorizam produtos de maquilhagem que se alinham com a sua personalidade forte e confiante, os batons de longa duração Rouge Is Not My Name da Sephora Collection asseguram um sorriso bonito e sexy sem borrar ou manchar e o kit de três máscaras travel size da Benefit que prometem o look perfeito em qualquer lugar.

Promovendo os rituais de cuidado e beleza, uma vez que todas as mães merecem momentos dedicados a si próprias, em que se afastam das responsabilidades para desfrutarem da sua própria companhia, a Sephora sugere recriar um spa em casa com os kits Moroccanoil e Gisou para cuidados capilares, os kits Sephora Collection e Rituals com produtos que tornam o momento do banho numa experiência purificante e revigorante e o esfoliante corporal Sol De Janeiro que estende a experiência ao pós-banho.

Para uma pele forte, saudável e radiante, tem o kit Drunk Elephant e os kits Fresh e Kenzoki para cuidados faciais.

Com a intenção de promover momentos de cuidado revigorante e tornar a vida das mães mais bela e repleta de carinho e amor, o Dia da Mãe é a desculpa ideal para mimar e retribuir pela sua dedicação diária.

Todas as sugestões Sephora Dia da Mãe já estão disponíveis nas lojas físicas e online da marca até ao dia 1 de maio.