O vento, o frio, a chuva, a água muito quente dos banhos, a humidade, as mudanças bruscas de temperatura exterior e interior e o ar condicionado, são fatores que contribuem para danificar a nossa pele.

Siga 5 dicas da plataforma de beleza Be Blair para combater o cieiro e a desidratação da pele.

1. Banhos quentes

Evite tomar banho com água demasiado quente, pois altera o equilíbrio da pele, afeta a barreira cutânea e deixa-a desidratada.

Estimula as glândulas sebáceas e, por isso, quem tiver pele oleosa pode ter ainda mais problemas de oleosidade e, pessoas com pele seca ou pele mais madura vão senti-la ainda mais ressequida.

2. Alimentação

Existem diversos alimentos que ajudam na desidratação da pele, especialmente dos lábios. A Be Blair aconselha reduzir o consumo de alimentos ácidos e picantes, assim como o sal e, acima de tudo, beber muita água.

3. Limpeza

Limpar a pele de manhã e à noite um passo essencial numa rotina de beleza, de modo a eliminar resíduos de poluição, impurezas e oleosidade. E não precisa de ser complicado.

Comece por retirar a maquilhagem com água micelar ou um desmaquilhante bifásico (caso utilize) e, posteriormente, lave o rosto com um gel de limpeza específico para o seu tipo de pele.

4. Esfoliação

Esfoliar a pele é muito importante em qualquer altura do ano. No entanto, é preciso ter atenção na hora de escolher o produto, para que não seja demasiado agressivo para a nossa pele.

Faça uma esfoliação uma vez por semana, massajando suavemente toda a cara e lábios para remover as peles mortas.

5. Hidratação

Hidratar a pele é fundamental para mantê-la saudável e luminosa. Não esquecer de optar por produtos adequados ao seu tipo de pele. Caso tenha a pele seca, opte por produtos em creme bastante hidratantes. Caso tenha pele oleosa, utilize produtos com textura em gel, fluída ou loções à base de água.

Máscaras hidratantes 1 vez por semana também são um ótimo aliado. Para o cieiro no rosto, a Be Blair sugere fórmulas mais emolientes e compensadoras, como é a caso dos Cold Creams.

Mas não se esqueça dos lábios. O ideal é utilizar uma pomada cicatrizante e altamente hidratante para tratar os lábios ressecados e utilizar batom do cieiro para manter a hidratação.

As mãos também sofrem bastante com as mudanças das temperaturas. A barreira natural da pele fica alterada e precisa de ser reposta, por isso, deve-se optar por emolientes, hidratantes fortes e regeneradores.