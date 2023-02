As tendências estão constantemente a surgir e com a presença acentuada das redes sociais, estas acabam, ainda, por ganhar um destaque maior.

Vamos revelar-lhe quais as beauty trends que se encontram em voga neste momento, para que se mantenha a par e possa experimentar na sua rotina de skincare e makeup.

W Blush

Tal como o nome indica, esta beauty trend traz uma nova vida à aplicação do blush. Este passa de ser apenas aplicado nas maçãs do rosto, para um traço completo pela zona do nariz. Isto vai fazer com a que a sua pele fique mais bronzeada, com um efeito de quem acabou de sair da praia.

Siren Eyes

Marque o seu olhar ao aderir a esta tendência de olhos. Só precisa de uma sombra castanha e de fazer um esfumado que seja fino e que vá desde as pestanas superiores, até ao canto externo dos olhos.

Gothic

A serie Wednesday, trouxe novamente a maquilhagem gótica aos patamares da beleza. Apesar de ser um estilo mais “dark” consegue reproduzir este look na perfeição, sem o tornar demasiado pesado.

Glazed Donuts

Esta trend tornou-se icónica com a Hailey Bieber, e trata-se nada mais nada menos, do que a pele hidratada com efeito de glace, mantendo-a brilhante e luminosa.