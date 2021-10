A maioria dos champôs convencionais contêm substâncias químicas e sintéticas que o nosso organismo não reconhece. Essas substâncias são baratas mas extremamente tóxicas para o nosso organismo, como o sódio laureth sulfato (SLS), bem como os seus derivados.

Estes produtos químicos industriais atuam como agentes de limpeza e produzem espuma mas também são extremamente tóxicos provocando reações no couro cabeludo a longo prazo: descamação, enfraquecimento, crostas, caspa.

Pelo contrário, os champôs e amaciadores biológicos não contêm produtos químicos agressivos nem secantes, trabalhando para nutrir o couro cabeludo, reabastecendo os folículos com nutrição adequada. Além disso, restauram o equilíbrio do pH natural do couro cabeludo e dos cabelos.

Na Organii, os produtos capilares respondem às mais diversas preocupações, entre elas: restaurar o equilíbrio do escalpe e do cabelo; revitalizar os folículos capilares; promover o espessamento do cabelo fino e estimular o escalpe; evitar a queda de cabelo própria da estação; livrar o escalpe de todas as toxinas; conferir estrutura e força ao cabelo quebradiço.

SOS cabelo de outono

Proteja o escalpe

É onde estão os folículos pilosos, é onde nasce o cabelo e onde começa a descamação e a secura capilar. Importante nutrir o escalpe ao longo da estação aplicando pequenas quantidades, mas diariamente de amaciador de escalpe como o da Less is More.

Pode-se aplicar todas as manhãs no escalpe com uma leve massagem e 2 a 3 vezes por semana fazer uma massagem noturna com o óleo argão.

Use máscaras capilares com frequência!

Este é o SOS do seu cabelo, deixe-o beber tudo o que precisa deixando as máscaras hidratantes de cabelo atuar uns 10 minutos.

Vulgarmente chamada de caspa, a dermatite seborreica é uma inflamação crónica muito comum, não contagiosa e que possui tratamento

O que fazer quanto a ela? Lavagens frequentes, mas muito protegidas. Poderá conseguir essa proteção colocando óleo argão no escalpe e massajando na noite anterior à lavagem.

Fora do banho e com o cabelo húmido aplicar um sérum de escalpe purificante e estimulante como o da Less is More. Juntos vão recuperar a saúde e integridade do escalpe.

Com a chegada do outono, os nossos fios de cabelo caem como as folhas secas das árvores

Está a iniciar-se um ciclo de crescimento capilar. É uma queda natural de cabelo, dando início ao crescimento de novos folículos. Tal como as árvores, o cabelo também aproveita o outono para iniciar o ciclo da renovação. Em média, perdemos entre 50 a 100 fios de cabelo por dia, o que é considerado normal.

Uma queda mais acentuada pode ser devido a períodos de stresse, fatores hereditários, desequilíbrio hormonal, alimentação inadequada ou uso de produtos químicos que prejudicam o cabelo.

Uma alimentação equilibrada, cuidar do seu couro cabeludo, evitar banhos de água quente, não prender cabelos molhados ou húmidos e evitar álcool e tabaco são algumas das soluções ao nosso alcance.

É importante também respeitar o pH natural do escalpe, com produtos isentos de sulfatos e outras substâncias químicas agressivas.