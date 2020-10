O óleo de coco não serve apenas para ser usado na cozinha, aliás este produto tem bastantes benefícios que são ótimos para a beleza feminina.

Pele e cabelo não são exceção, por isso, descubra as dez utilidades que este óleo tem na sua vida.

1. Para cuidar das cutículas, deixando-as mais suaves;

2. Para as pontas secas;

3. Para obter uma pele mais brilhante;

4. Para retirar a maquilhagem;

5. Para fazer um batom hidratante com cor. Basta colocar o resto de um batom num recipiente, derreter no microondas e misturar com o óleo de coco;

6. Para hidratar a pele;

7. Para limpar e desinfetar os pincéis de maquilhagem, misturando-o com detergente anti-bacteriano.

8. Para minimizar as dores e os efeitos de um escaldão;

9. Para remover os restos da cera da pele, depois da depilação;

10. Para acalmar os sintomas do eczema já que este é hidratante e anti-inflamatório.