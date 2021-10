Já esteve à procura do eyeliner perfeito? Algo que seja fácil de aplicar, mas que deslize suavemente na pálpebra, que garanta uma pigmentação intensa e permaneça no lugar, sem borrões ou manchas?

Pois bem, o novo Eyeliner Líquido Waterproof Mary Kay é tudo isso e mais. Foi desenhado à semelhança de uma caneta e possui uma ponta flexível, mas ao mesmo tempo precisa.

Como o nome diz, é à prova de água e possui ótima fixação, para a acompanhar para todo o lado mas manter-se no sítio certo, sem falhas. Com o novo eyeliner, poderá criar visuais com confiança, de manhã à noite.

Eyeliner Líquido Waterproof Mary Kay créditos: Mary Kay

Passo 1

Use um dedo para levantar levemente a pálpebra. Segurando o eyeliner líquido num leve ângulo em relação à pálpebra, repouse a lateral do dedo mindinho contra a maçã do rosto para manter a mão firme.

Passo 2

Desenhe uma linha fina ao longo da linha das pestanas superiores, desde o canto interno até ao externo do olho.

Dica Pro: Não tenha pressa.

Passo 3

Depois, comece a construir uma curva para cima, desde o centro da pálpebra para fora, uma passagem fina de cada vez, chegando ao final da linha. Quanto mais longa a linha, mais dramático o visual.

Dica Pro: Imagine seguir a curva da linha das pestanas inferiores enquanto desenha a asa para lá da pálpebra superior.

Vá mais além

Para um visual mais arrojado, crie outra linha para enquadrar o seu olho. Comece no ponto externo da asa e desenhe uma linha horizontal para dentro até que esta desapareça na dobra natural da sua pálpebra

O Eyeliner Líquido Waterproof Mary Kay...

Tem uma ponta estilo caneta para máximo controlo;

Um tom carvão puro, para maior intensidade de cor;

Desliza facilmente e de forma suave, seca rapidamente e é à prova de movimentos, borrões e manchas;

É à prova de água;

Contém uma fórmula de longa-duração;

E é ótimo para linhas finas clássicas ou visuais ousados e dramáticos.