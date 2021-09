O Studio Fix Mattifine 12HR Shine-Control Primer da MAC Cosmetics reduz a aparência dos poros até oito horas, mantém a tez uniforme até 12 horas e oferece um acabamento aveludado que antes só poderia ser obtido com um pó.

Esta é a mais recente adição à linha de rosto da marca de cosmética e que promete ser o seu novo "melhor amigo" todos os dias.

A fórmula livre de óleo tem ingredientes que amam a pele e que trabalham para controlar a aparência de brilho e refinar a sua textura. Pode ser usado como base ou, simplesmente, para suavizar a aparência da pele.

Uma fórmula realmente inteligente aprimorada com o complexo M • A • C Cosmetics Oil-Check e infundida com ácido lactobiónico (PHA), extrato de algas e hamamélis para ajudar a manter os poros limpos e matificados. Foi concebido para a pele oleosa e é resistente ao suor e à humidade.

O primer tem uma textura de gel sedoso que se transforma num pó fino quando aplicado.

O Studio Fix Mattifine 12HR Shine-Control Primer (30ml) tem um custo recomendado de 34 euros e já se encontra disponível em lojas autorizadas e online, em maccosmetics.com.