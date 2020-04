Agora que está em casa, é a altura certa para apostar em tratamentos de beleza naturais. Além de serem mais económicos, os tratamentos com ingredientes naturais são também mais saudáveis para a sua pele, cabelo e unhas devido à ausência de químicos. Inspire-se nas nossas dicas e junte estes tratamentos à sua rotina de beleza, dê uma vista de olhos!

Máscara de argila para o rosto e corpo

A máscara de argila verde ajuda a remover as impurezas da pele e o excesso de oleosidade, além de dar mais vitalidade, tonificar e retardar o envelhecimento. Graças às suas propriedades, a argila estimula a renovação celular e elimina toxinas e células mortas, deixando a pele mais sedosa. Misture uma colher de argila com água até obter uma mistura homogénea e deixe atuar 30 minutos. De seguida, retire com água morna.

Hidratante de azeite para o cabelo

Aplicar azeite no cabelo é uma técnica utilizada há vários anos. Este ingrediente é conhecido por deixar o cabelo mais brilhante, volumoso e suave. O azeite penetra facilmente na fibra capilar, hidrata os fios e impede a ocorrência de danos no cabelo, reparando as pontas secas e espigadas. Experimente aplicar um pouco de azeite nos dedos e passar diretamente no cabelo.