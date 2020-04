Hidratante para cutículas

De certeza que não estava à espera que as funcionalidades do creme de olhos chegassem até às suas mãos, mas a verdade é que ele também funciona como um poderoso hidratante para as suas cutículas.

Corretor de olheiras

O creme de olhos também é ideal para misturar com o seu corretor de olheiras. Para além de torná-lo mais macio, vai evitar que não "estale" na pele e fique uniforme.

Iluminador

Use o produto para acentuar algumas zonas do rosto como se tratasse de um iluminador tradicional. Testa, nariz e têmporas são as zonas ideias para fazer a sua pele brilhar até mais não.