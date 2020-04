Agora que passa mais tempo em casa, é necessário não deixar de cuidar da sua pele como o fazia anteriormente e por isso, mantê-la hidratada e bonita é sem dúvida uma regra a seguir. Para isso, vamos revelar-lhe como pode fazer a sua própria máscara caseira em casa, com ingredientes simples que todas ou quase todas, as mulheres tem na sua cozinha.

Dê uma vista de olhos!

Pele normal ou mista

Não existe nada melhor do que brindar a sua pele com flores ou frutas e por isso, aposte nestes chás para hidratar a sua pele. Para o fazer só necessita de uma saqueta destes chás embebido num algodão, lembre-se que o chá deve estar morno, e passe pelo rosto. De seguida, misture uma colher de café do chá com uma folha de gelatina e aplique no rosto durante 15 minutos, retire com água.

Pele seca

Com um abacate e óleo de amêndoas ou azeite, consegue fazer uma máscara muito simples e rápida. Para isso, misture duas colheres de sopa de polpa de abacate com duas gotas de azeite ou óleo de amêndoas. De seguida, misture bem e aplique pelo rosto durante 15 minutos, após este tempo retire com água e et voilà! Uma pele hidratada e fresca.

Pele oleosa

Para a pele oleosa opte por uma máscara de chá de hortelã. Para isso só precisa de uma saqueta de chá, um algodão e uma folha de gelatina. Molhe o algodão no chá de hortelã morno e passe este pela pele, de seguida junte uma colher do chá à folha de gelatina, para fazer uma mistura mais concentrada e aplique no rosto em movimentos de cima para baixo. Deixe na pele durante 15 minutos e retire com água.