Cada vez mais preocupadas em cuidar da saúde e do bem-estar, muitas pessoas procuram produtos de beleza que tenham menos impacto no meio ambiente e mais elementos naturais. Segundo um estudo sobre o perfil dos consumidores de beleza em 2023 da WGSN, uma das principais empresas de pesquisa de tendência do mercado de beauty, os eco-revolucionários dão preferências a marcas e produtos que beneficiam as pessoas e o planeta, e essa mudança vai desde os fios de cabelo até a ponta dos pés. Para o cabelo, os champôs que utilizam ingredientes naturais e não possuem sulfatos na sua fórmula são os mais procurados.

Segundo a Mestre em Ciências Farmacêuticas pela USP e consultora em desenvolvimento de dermocosméticos, Karina Soeiro, o champô sem sulfatos é livre de detergentes pesados, como o lauril sulfato de sódio, substância responsável pela espuma, e é este ingrediente que remove a proteção natural do fio capilar, deixando-o ressecado. “A utilização de um produto com este ingrediente, faz com que os fios se tornem mais rígidos, elásticos, opacos e suscetíveis à quebra, algo que ninguém deseja. No entanto, quando é utilizado um champô livre de sulfatos, a limpeza é muito mais suave, retirando apenas a sujidade e a oleosidade em excesso dos fios, deixando a saúde da cutícula do fio intacta”, explica.

O sulfato é um desengordurante poderoso que limpa e remove resíduos do couro cabeludo para além do necessário, retirando a sua oleosidade natural, o que pode fazer com que o cabelo perca a maleabilidade, o brilho e a força. “A maioria dos champôs são compostos por surfactantes aniónicos (sulfatos), responsáveis por formar a espuma. O mais comum é o lauril sulfato de sódio (SLS), que tem um baixo perfil de bioacumulação no corpo e é prontamente biodegradável”, ressalta a especialista.

De acordo com Karina Soeiro, o champô sem sulfatos ainda possui o poder de higienizar os fios capilares sem que seja preciso esfregar muito a raíz em busca da espuma. Basta fazer uma massagem suave no couro cabeludo e enxaguar. Dessa forma, as cutículas ficam intactas, sendo uma excelente opção para cabelos muito porosos ou danificados. A limpeza suave e menos agressiva dos produtos que não possuem sulfatos garantem que os fios capilares fiquem limpos e saudáveis.

5 benefícios dos champôs sem sulfatos para o cabelo e para o meio ambiente

1. É ideal para pessoas com cabelos quimicamente danificados e/ou ressequidos, pois mantém o cabelo naturalmente mais hidratado e com uma aparência mais bonita.

2. É uma ótima opção para cabelos naturalmente secos e mais frágeis (como é o caso dos cabelos crespos e com caracóis), pois evita que seja retirada a oleosidade natural do couro cabeludo.

3. Previne a quebra capilar, já que evita o ressecamento, pois auxilia na recuperação da maciez, hidratação e saúde do cabelo, por não conter o lauril sulfato de sódio, um sal adicionado no champô que ajuda a limpar os fios e o couro cabeludo de forma mais profunda removendo a sua oleosidade natural.

4. Evita o frizz, por preservar a oleosidade natural do bulbo capilar e realizar uma limpeza sem ressecar os fios capilares. Dessa maneira, o tipo de limpeza deste produto não retira a hidratação e os nutrientes do cabelo.

5. Este é benéfico para o meio ambiente por não conter sulfatos. Os produtos que possuem este componente nas suas formulações, interferem diretamente no desenvolvimento do bioplâncton, ou seja, no início da cadeia alimentar dos peixes, sendo tóxico para animais aquáticos. Outro fator, é que o Lauril Sulfato de Sódio pode ser derivado dos óleos de coco e de palma, que são ricos em ácido láurico, no entanto, para produzir esses óleos, florestas tropicais são destruídas para dar lugar a plantações de palmeiras, o que implica na destruição da vida selvagem e extinguir o balanço do ecossistema da região.

Como saber se um champô tem sulfatos?

É essencial prestar atenção ao rótulo do produto. Na embalagem, os ativos costumam estar listados em ordem decrescente de predominância. “Existem diferentes tensoativos contendo sulfatos, como laurel sulfato de sódio, lauril éter sulfato de sódio e ammonium laureth sulfato. Algumas marcas podem até colocar rótulos com a expressão “SEM SAL” nos seus produtos, mas não devemos levar essa afirmação como benéfica para determinar se o champô em questão realmente não contém sulfatos. O “SEM SAL” da maioria das marcas significa “SEM CLORETO DE SÓDIO (sal de cozinha)”, por isso há tantos champôs cujos ingredientes são compostos por uma mistura de sulfatos mesmo quando alegam não conterem”, ressalta a especialista.