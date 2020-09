Todas as pessoas têm vários produtos de beleza em casa, mas por vezes só se lhes são atribuídos uma finalidade. A verdade é que a maioria destes produtos mais simples têm várias utilizações.

Assim sendo, porque não saber quais são e rentabilizar o que já tem da melhor maneira?

Saiba já quais são os melhores truques e aprenda a torná-los mais versáteis.

Deixar o batom mate

A dica de aplicar pó translúcido depois de aplicar batom você já deve conhecer, mas um ótimo truque é também escolher um blush em pó opaco com um tom semelhante ao do batom e ir aplicando o produto nos lábios com a ponta do dedo. Isto também ajuda o batom a não perder a intensidade da cor ao longo do dia.

Falta de eyeliner

Utilize a sua máscara de pestanas para substituir o eyeliner. Basta usar um pincel fininho de ponta adequada para retirar o produto e aplicar normalmente como se fosse eyeliner.

Iluminar o olhar

Sabe aquele iluminador com partículas brilhantes? Transforme-o numa sombra de olhos! Coloque um pouco na pálpebra para dar brilho ao seu olhar. E, da mesma forma que utiliza o iluminador como sombra, pode utilizar a sombra como iluminador. Coloque uma sombra pérola ou rosé e aplique nas têmporas, no nariz, no V da boca, tal e qual onde coloca o iluminador.

Controlar as sobrancelhas rebeldes

Quando não tem uma máscara incolor por perto, a melhor alternativa é borrifar um pouco de laca para cabelo numa escova para sobrancelhas e passar levemente. Atenção à quantidade pois se carregar demais pode acabar por ficar com as sobrancelhas excessivamente duras. Caso não tenha nenhuma escova de sobrancelhas pode sempre usar uma escova de máscara de pestanas antiga. Basta lavar a escova e está pronta a ser usada como pente de sobrancelhas.