Os homens e as mulheres reagem a estímulos distintos de maneiras diferentes. O que funciona para uns pode não funcionar sempre da mesma maneira para outros. São muitas as ideias pré-concebidas que, afinal, não têm qualquer razão de ser. Sabe qual é a melhor altura para seduzir uma mulher? E tem noção de quais os melhores locais para estimular um homem? Independentemente do sexo da sua cara-metade, uma coisa é certa, o fator surpresa funciona sempre. Aprenda a tirar (ainda mais) partido dele!

As coisas sobre elas que eles precisam de saber

Para o sexo feminino, a intimidade deve ser, segundo os entendidos, estimulada muito antes do anoitecer. Aposte em pequenas demonstrações de afeto que a fazem sentir-se desejada e admirada. Uma mensagem de texto apaixonada, um beijo, um jantar a dois ou carícias no cabelo, quando estão sentados no sofá, podem ajudar a criar o ambiente propício para um serão romântico. Quando a temperatura começa a subir, multiplique as carícias e os beijos e evite passar diretamente para a ação propriamente dita.

Os homens heterossexuais e as mulheres lésbicas devem ter também presente que os seios são uma zona erógena-chave, assim como o pescoço, as coxas e os pés. O clítoris também pode ser um poderoso aliado, tanto na fase preliminar como durante o ato sexual, desde que seja acariciado com suavidade. Em caso de dúvidas, deixe que seja ele a guiá-la. Veja também a galeria de imagens com as melhores posições para atingir o orgasmo e as sete coisas que nunca (mas mesmo nunca) deve fazer antes do sexo.

As coisas sobre eles que elas têm de saber

A visão é um dos sentidos mais apurados dos homens no que toca à sensualidade e, por vezes, basta este estímulo, um olhar mais insinuante ou até mesmo provocador, para lançar o mote da noite. Contudo, eles não se limitam a este sentido. O tato também é importante e uma sessão de massagens pode ser um bom ponto de partida para uma maratona de momentos tórridos, devendo ser seguida de outras carícias, nomeadamente no cabelo, nas costas ou noutras zonas erógenas masculinas, como os mamilos.

Culturalmente habituados a tomar a iniciativa, muitos elementos do sexo masculino gostam de se deixar surpreender quando são elas que assumem as rédeas da situação. Para além do fator surpresa, esta parceria permite atenuar a responsabilidade (e a tensão) que eles, muitas vezes, assumem pelo êxito da operação. Não, por isso, tenha medo. Ouse, inove e fantasie. No caso de precisar de ideias para apimentar os seus momentos de intimidade, são muitas as que pode ver na galeria de imagens que se segue.