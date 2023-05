Os nossos traços vão ficando cada vez mais vincados, os físicos e os psicológicos. O melhor fica cada vez melhor, apura, como o vinho do Porto…e o mau, esse, passa a ser um luxo que só mesmo na terceira idade passa a ser autorizado mostrar! Luxo também é o facto de podermos fazer apenas o que no traz prazer, ou assim deveria ser. Seja nos cuidados que temos, seja na nossa alimentação ou até mesmo na vida íntima.

Antigamente pensávamos que com o tempo o sexo perde o interesse, antigamente! Se eu vos dissesse que, garantidamente, o melhor ainda está para vir? Contaram-me. Contaram-me vezes suficientes para eu acreditar que é mesmo verdade.

Bem sei que os corpos se alteram, as hormonas se reposicionam, a pele perde elasticidade e com essa perda pode aparecer algum desconforto. Mas hoje em dia, já não faz sentido deixar de aproveitar aquilo que a intimidade, de melhor, tem para entregar. O toque, a sensibilidade, os aromas, os sabores apurados, tudo vem com a velhice. A entrega com tempo e sem hora marcada. A vida a dois. Os filhos cresceram, construíram os seus ninhos. A casa está vazia, e todos os locais estão disponíveis de novo!

O sexo está carregado de benefícios. Melhora o ritmo cardíaco, a qualidade do sono, o humor, deixa o sistema imunitário mais alerta. Melhora a auto-estima, a habilidade cognitiva, a fluência verbal, a intensidade das relações e previne um sem número de patologias, como o tumor de próstata.

A relação sexual madura é a chave para um casamento saudável, uma partilha inigualável. O prazer toma contornos que nem sabíamos possíveis. É o segredo também para parecermos automaticamente mais novos, uns 5 a 7 anos!

Se não está a sentir que estas possibilidades estão aí para ser vividas, procure ajuda. Não somos ilhas isoladas no meio do nada, e há muita coisa a ser experimentada ainda, com 60, 70 ou até mesmo 80 anos. Juro! Desde um gelinho a uma pílula especial, o segredo é arriscar, porque só quem arrisca é que conquista!