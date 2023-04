Somos muito incompetentes quando o assunto é Amor. Ah pois é. Essa conversa de que isto é um sentimento ímpar, que aparece de forma espontânea e que dominamos de forma inata porque assim fomos criados é a mentira mais bem protegida desde que os tempos são tempos.

Duas pessoas, duas personalidades, dois tipos de aprendizagem, duas formas de sentir, de repente encerrados na mesma casa a partilhar a vida. Acaba o eu, começa o nós. E cada um interpreta o nós à sua maneira, consoante as suas experiências, consoante a sua forma de sentir. E posso garantir-vos que a grande maioria das pessoas tenta dar o seu melhor nesta partilha. Mas nem sempre resulta!

Procura o Amor? Participe no quiz e encontre a sua cara-metade! Participar

Quando partimos uma perna é natural procurarmos ajuda médica, uma vez que não a conseguimos consertar sozinha. Assim é o casamento, a relação a dois. Porque é que está enraizado que não podemos ter ajuda? Porque é que guardamos esta ideia de que os assuntos do casal não são para expor nem se conversar com ninguém porque só nos dizem respeito a nós?

E depois vamos por aí a pedir conselhos aos amigos! Os amigos que têm opinião e a dão consoante as suas próprias experiências, vamos considerar que não há maldade, mas há sentimentos envolvidos e conselhos pelo meio. E aqui é que está o problema. Os sentimentos, além dos do casal, estão também nos que os amigos nutrem por cada um deles.

O terapeuta vem ao casal trazer equilíbrio, tranquilidade. Um caminho para que ambos possam partilhar as suas emoções, os seus receios, as suas mágoas. Não tem opinião, nem sentimentos. A empatia dá-se entre o Amor do casal e a terapia, sem favoritismos, sem cobranças. Sem alma, só coração.

O espaço da consulta é seguro, não há riscos descontrolados, não há peças soltas, não se abordam temas levianamente. Há trabalhos de casa. Há uma luta a três para salvar uma relação que apesar de se ter quebrado tem conserto. E às vezes é mesmo o terapeuta a colar a primeira peça. E tudo bem... não vai contar a ninguém, não vos vai apanhar à traição de futuro. O terapeuta nunca será um amigo, mas será a cola necessária a recomeçar aquilo que de mais precioso temos. O Amor... para toda a vida!

Nota:

Sabia que na Amore Nostrum conta com uma equipa de psicólogos e consultores que de forma confidencial e profissional irão encontrar o seu par compatível? Clique aqui e encontre o Amor! Temos mais de 26 000 pessoas inscritas e 8 agências em todo o país!