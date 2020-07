A explicação para essa teoria não poderia ser mais objetiva. "Regra geral, quando fazemos amor ou sexo, não preparamos o momento, confiando na ideia de que as relações sexuais surgem de forma espontânea e de que o que vier será bem aceite", defende a terapeuta sexual. "E, se isso é verdade, também é verdade que, para aprofundar o momento, apostar na definição de temas pode ajudar a tornar a situação mais interessante", refere ainda.

E, do mesmo modo que no jantar de amigos precisa da concordância de todos, na cama o cenário é exatamente o mesmo e exige, igualmente, dia e hora marcados. Pode optar pelo efeito surpresa mas, nesse caso, há sempre o risco de o parceiro chegar a casa e responder ao convite com o desabafo de que hoje não lhe apetece porque está muito cansado. Agendando o sexo previamente, esse risco não desaparece mas, encarado como um compromisso, é mais fácil de concretizar.

A conversa a dois que deve existir

A comunicação é essencial ao êxito da iniciativa. Gigi Engle aconselha, em primeiro lugar, que os membros do casal se sentem para arranjar um dia e uma hora que sejam bons para ambos e que, depois, escrevam a data na agenda. Não basta acordar o momento e prosseguir como se nada fosse. Ambos devem anotá-lo na sua agenda para que nada se intrometa pelo meio. Devem marcar o encontro em conjunto, pois só assim estaremos perante um compromisso mútuo.

Devem, ainda, aproveitar a oportunidade para erotizar o momento nos dias ou horas que o antecedem. Podem fazê-lo com uma troca de mensagens, com um bilhete deixado ao outro num ponto estratégico ou até com um telefonema mais picante. Para a coach sexual, isto pode levar o casal a explorar um novo terreno sexual e até a falar sobre as fantasias que possam ter e que ainda não realizaram, um tema que continua a ser tabu para muitos casais nos dias que correm.

A ciência valida a opção

Planear um encontro sexual é sinónimo de colocar a imaginação a funcionar, o que pode aumentar o desejo, acreditam muitos especialistas. Uma pesquisa científica internacional realizada na Universidade Ruhr de Bochum, na Alemanha, por um grupo de investigadores e divulgada depois pela publicação especializada The Journal of Sex Research, em 2018, corrobora o agendamento das relações sexuais. Na opinião dos cientistas, estas marcações têm vantagens.

Depois de terem analisado 964 casais de voluntários, os investigadores do estabelecimento universitário alemão perceberam que planear antecipadamente os encontros íntimos é sinónimo de melhor sexo e que esse êxito tem tudo a ver com a comunicação. Falar sem preconceitos sobre sexualidade e preferências sexuais melhora a vida sexual dos casais. Neste mesmo estudo, no qual se analisou o grau de excitação e de inibição, bem como os traços de personalidade de cada participante, incluindo a extroversão, o neuroticismo, a empatia, a abertura e a escrupulosidade, foram feitas outras descobertas.

Concluiu-se, então, que as pessoas mais organizadas e meticulosas têm, por norma, um melhor desempenho sexual, menos receios e menos inibições, além de conseguirem ter mais prazer, do que as que não o são. As pessoas mais conscientes têm também, segundo os dados apurados pelos especialistas, relações tendencialmente mais duradouras e mais felizes porque arranjam tempo de qualidade para a intimidade e esforçam-se mais por ter uma vida sexual plena e satisfatória.

Texto: Rita Caetano