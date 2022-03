Existem alguns “tipos” nas plataformas de encontros online, mas apenas um deles vale o seu tempo e esforço, de acordo com o que procura num parceiro.

O Felizes.pt, plataforma de online dating, ajuda-o a perceber quem são estes daters antes de perder o seu tempo num encontro com quem não é o seu tipo, ou antes que se apaixone pela pessoa errada.

É preciso saber identificar e categorizar as personalidades de cada match para saber se há ou não futuro na relação, por isso, guarde este guia prático se está à procura do amor online.

Contudo, apesar de existirem estes tipos de personalidade, a maioria das pessoas é uma mistura de vários tipos ou vai mudando consoante diferentes fases da vida, por isso, é preciso não tirar conclusões precipitadas e deixar sempre o coração falar mais alto.

Descubra quais os seis tipos de personalidade que pode encontrar online

1. Os “Amigos Coloridos”

O match pode ser engraçado e charmoso, mas este tipo de dater só procura uma amizade “flirt”. Este tipo não é para quem procura de um amor para a vida toda, porque deixa qualquer um de cabelos em pé a tentar decifrar os sinais e mensagens subliminares, quando na verdade não quer mais do que uma amizade íntima.

São muito bons a ler e compreender pessoas, e sabem perfeitamente o que dizer, e quando. Há 100% de chances de fazer derreter corações sem ter intenções de ter nada sério, por isso, quem não procura um amor passageiro deve ter cuidado com este tipo de dater, pois pode acabar a magoar-se.

Como identificar este tipo? Quando a resposta é sempre dúbia (ora combina um date, mas desmarca; ora nunca tem tempo para se comprometer), estamos a lidar com um “flirt”.

2. São “Só Amigos”

Ninguém gosta de amores platónicos, quando só um lado dá e nunca recebe. Estas relações começam com sentido de humor e piadas, e muito provavelmente não vão avançar para o altar. “Não és tu, sou eu!”

Este dater já sabe que não quer nada romântico, mas continua a combinar encontros e a conversar todos os dias - a isto chama-se “friendzone”.

3. O “Vaidoso das Redes Sociais”

Na verdade, este tipo não procura uma relação, mas sim várias amizades para cultivar o seu ego. As fotografias não enganam: umas no ginásio, outras na praia, e sempre bem vestido. Este dater procura “likes” e “follows” e não tem intenção de florescer uma relação duradoura, porque está numa relação consigo próprio.

4. O Perfecionista

Existe um tipo que sonha com a alma gémea perfeita, mas tem uma lista maior que o seu antebraço de características que procura num parceiro. Talvez ainda não se tenha apercebido que uma relação é fruto de trabalho e construção, e que o parceiro ideal não está ao virar da esquina…

Pode ser difícil contrariar um perfecionista, por isso, se a “química” não está lá, avançar nesta aventura pode não trazer frutos, pois nunca se comprometerão porque vivem aterrorizados de cometer um erro e a “tal” lhes escapar entre os dedos.

5. O “Deprê”

Este tipo é aquele que já foi vítima de todos os anteriores, e por isso, não consegue abrir-se a uma pessoa nova e confiar no amor. Com medo de se magoar, esconde-se atrás do computador tempo demais e dificilmente se deixa conhecer.

Com base nas experiências anteriores, anulam qualquer tipo de tentativa de outro membro das plataformas online e correm o risco de deixar o seu pessimismo tomar conta da relação.

6. O “Tal”

E depois há o “Tal”, que não precisa de introduções e está à espera de ser encontrado…

O dater mais bem sucedido é aquele que sabe que o amor é imperfeito e que vale a pena, que não procura o “Senhor Perfeição”, mas sim um parceiro real.