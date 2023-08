As férias são a altura mais aguardada, pois é quando temos tempo para passar momentos românticos com a nossa cara-metade ou divertidos com o nosso grupo de amigos. É neste período que aproveitamos para relaxar e deixar as preocupações da rotina e do trabalho para trás. Mas, e quando os dois se juntam e temos férias marcadas com o nosso parceiro e os nossos amigos? O que fazemos? Pode ser difícil gerir esta situação, uma vez que a última coisa que desejamos é que alguém se sinta negligenciado e esquecido. Ir de férias apenas com amigos já pode ser complicado, quanto mais ainda com o nosso amor. Nesse sentido, o Felizes.pt indica algumas formas de facilitar a coordenação de umas férias com todos e para poupar muitas dores de cabeça neste verão.

1. Tenha todos em conta

Antes de organizar estas férias, reservar alojamento e agilizar atividades, pense nas particularidades do seu mais que tudo e da sua rotina. Se o seu parceiro não costuma lidar com os seus amigos e não se sente confortável com o grupo, ou vice-versa, talvez não seja a melhor ideia partilharem um apartamento ou casa. Prefira um hotel ou um aldeamento turístico, em que existam bungalows ou pequenas casas, onde cada um pode decidir em que espaço e com quem ficar. As férias são uma ótima altura para desenvolver laços de amizade e aprofundar relacionamentos, mas também não é preciso estarem constantemente juntos. Desta forma, todos ficam contentes e cómodos com o alojamento e vão apreciar a sua consideração quanto às suas preferências.

2. O tempo em conjunto é importante, mas a sós também

Para além de atividades em grupo, procure algumas só com os amigos e apenas com o seu parceiro, se possível. Imagine que os seus amigos adoram desportos radicais, mas a sua cara-metade nem tanto. Não é necessário levá-lo para duas horas infernais de rappel ou de rafting. O mesmo funciona ao contrário, o jantar romântico que reservou no restaurante devia ter apenas as velas de cera em cima da mesa. É importante realizar atividades separadamente, para que se possa dedicar às pessoas em questão e não se preocupar com a atenção que reserva para cada um. Afinal de contas, as férias não foram inventadas para isso.

3. Fale com o seu parceiro e amigos

Esta é a chave para qualquer tipo de relação: comunicar. Pode parecer um cliché, mas é uma verdade absoluta. Fale com todos previamente acerca das atividades que gostariam de concretizar, o orçamento de cada um e das vossas expetativas quanto a esse momento, e cheguem a um consenso. Durante as férias, confirme que está tudo a correr bem e como o seu parceiro e os seus amigos se sentem em relação uns aos outros e às férias. Apenas desta forma, consegue perceber se estão todos confortáveis com a situação, se se sentem incluídos e se gostavam que alguma coisa melhorasse ou mudasse. Só assim vai poder garantir umas férias memoráveis com as suas pessoas preferidas.

4. Comer e dormir: duas necessidades básicas

Quem nunca passou pela tortura de estar com fome e sono ao mesmo? Estamos demasiado esfomeados para dormir e muito sonolentos para comer. Este é um problema que pode arruinar alguns dos planos programados, caso não haja momentos de descanso. Por vezes, principalmente quando viajamos para um local que nunca visitámos e tem imensa coisa para ver, tendemos a preencher os dias com atividades e a esquecer-nos de relaxar e comer tranquilamente. Nesse sentido, evite discussões ou pequenos conflitos devido à fome e ao sono, tão simples de resolver. Tirem tempo para dormir a sesta depois de um trilho demorado e cansativo ou para acordarem tarde e comer um brunch reforçado antes de explorarem a cidade.

Neste encontro entre os seus amigos e a sua alma gémea, é importante recordar que todos os momentos que vão partilhar nas férias constituem uma oportunidade de crescimento e de consolidar ligações de amor e amizade. Ao considerar as necessidades de todos, encontrar o equilíbrio entre as alturas a sós e em grupo e manter uma comunicação aberta, vão certamente construir memórias duradouras e fortalecer os vossos laços. O amor é a chama que aquece o coração, e a amizade é o abraço que conforta a alma. Dito isto, ambos merecem cuidado, transparência e carinho. Siga as nossas sugestões e tenha umas férias felizes!