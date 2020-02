Em julho de 1926, Helen Hope Mirrlees, poetisa britânica, apercebendo-se do impacto que viria a ter o facto de as mulheres se estarem finalmente a emancipar, reuniu um grupo de figuras do universo cultural num jantar e, no final, pediu-lhes que previssem o futuro e que imaginassem como seriam as relações amorosas e o casamento dentro de um século. Feminista assumida, a autora queria saber até que ponto é que os papéis do homem e da mulher se poderiam alterar.

No campo dos afetos, as previsões dos notáveis que conseguiu reunir há quase 100 anos, foram extremamente certeiras, como poderá ler de seguida. Foram mesmo tão sugestivas que não resistimos em repetir a experiência para um artigo da edição impressa da Saber Viver. Pedimos a uma mulher e a um homem que fizessem o mesmo exercício. Não impusemos formas nem conteúdos. Apenas sugerimos que projetassem como imaginam que será o amor nessa altura.

Não duvide que vai surpreender-se com a reflexão romântica da psiquiatra, cantora e locutora de rádio Maria de Vasconcelos e com o lado mais sério do humorista Pedro Tochas. "Poderemos andar em carros voadores, viver em estações espaciais, informatizar a vida de lés a lés, mas os seres humanos serão sempre seres que sonham e que amam", acredita ela. "Com o aumento da esperança de vida, duvido que seja viável estar 80 anos com a mesma pessoa", desabafa ele.

A visão apaixonada da psiquiatra Maria de Vasconcelos

Meu amor, pediram-me que imaginasse o que será o nosso amor daqui a 100 anos. Apeteceu-me dizer apenas que o nosso amor será o que sempre foi, o que já era há 100 anos. Mas parece que uma frase não chega... Vou dizer-lhes, então, que o amor é a razão de ser do ser humano, a que lhe dá sentido. Um ser que sonha, que ama e que não pode viver sem sonhar nem amar está preparado para as mais terríveis provações, adapta-se a tudo, mas não pode viver sem sentido.

Eu, todos os dias, oiço histórias de amor. Belas, belíssimas, histórias de amor, inscritas nas estrelas que brilham no céu dos amantes. Histórias de encantar que têm desejo, fantasia, canções que tocam na rádio só para eles, cheiram a mar, a flores, a roupa lavada... Têm frases de livros, brincadeiras e tolices, mistérios e segredos, cortesia e abandono, beijos roubados, suspiros e lágrimas... Histórias que, como não poderia deixar de ser, têm alegria e dor. Histórias que esquecem o tempo, perdem-se no espaço, erguem muros, derrubam barreiras, vivem de esperança, ganham batalhas, desenham corações... Há, nesses relatos, piscares de olhos, cumplicidade, hormonas aos gritos, companheirismo, bombons, nostalgia, conflitos e intimidade, perdas e lutos, feridas por sarar...

Mas também há espaço para o ressentimento, para a mágoa, para a loucura, para a saudade, para os abraços... E confiança, mensagens escritas, conversas informatizadas, velas, novelas mexicanas, filmes candidatos a Óscar, romances impossíveis, gostos, desgostos, silêncio, conforto, vazio, tolerância... A esses, juntam-se ainda inocência, incoerência, pele, aconchego, meiguice, riso, tragédia, galanteria, inversão de papéis, mudanças bruscas ou lentas...