Amor com amor se paga mas é preciso saber gerir o relacionamento para conseguir manter a chama acesa

Quando o fogo exuberante da paixão dá lugar a um amor mais calmo e tranquilo, surge a intimidade e o compromisso a dois. Mas, se a primeira fase é relativamente fácil de alcançar, uma vez que são vários os estímulos que nos despertam para esse estado de arrebatamento, a segunda é a mais difícil de manter. Conheça as várias fases do amor e, com a ajuda das recomendações de vários especialistas, saiba como conseguir uma relação (mais) duradoura.

"Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer", escreveu um dia um famoso poeta. Quem não se recorda dos célebres versos de Luís de Camões, que imortalizou para sempre este poderoso sentimento através da sua escrita? Igualmente associado à dor e perda, o amor surge como motivo de dor e morte através do escritor inglês William Shakespeare na sua tragédia de 1595.

"Romeu e Julieta", uma das obras literárias mais conhecidas em todo o mundo, foi imortalizada na literatura, no teatro e até no cinema e, como é do conhecimento popular, acaba com a morte dos dois apaixonados, por não conseguirem enfrentar a separação. Mas, que sentimento é este, tão forte e soberano que leva até à morte dos que ousam enfrentá-lo? O amor, tal como o conhecemos hoje, nem sempre foi encarado na mesma forma pelas diferentes culturas e graus civilizacionais. Na literatura grega, foi um sentimento exaltado, levando a tragédias similares à descrita por William Shakespeare, revitalizada pelo período do renascimento após a idade média. Os especialistas referem, porém, que o amor romântico, o casamento por amor, é um fenómeno tardio.

Esse tipo de união romântica terá surgido mais intensamente na era da industrialização e urbanização na Europa do século XVIII. "Historiadores britânicos afirmam que o amor como base do casamento, talvez seja a mais importante mudança nas mentalidades, ocorrida no limiar da idade moderna ou possivelmente nos últimos mil anos da história ocidental", pode ler-se na obra "Uma história de amor no Brasil", da autoria da historiadora Mary del Priore.

"Já os franceses concordam com que a revolução afetiva teria ocorrido predominantemente no século XVIII e no início do século XIX, modificando radicalmente os sentimentos amorosos. É como se tivéssemos passado de um período em que o amor fosse uma representação ideal e inatingível, na idade média, para outra em que vai se tentar, timidamente, associar espírito e matéria, o renascimento", escreve ainda a brasileira Mary del Priore, nascida em 1952.

"Depois, para outro, em que a religião católica e a medicina tudo fazem para separar paixão e amizade, alocando uma fora, outra dentro do casamento, como sucedeu na idade moderna. "Deste período, passamos, ao romantismo do século XIX, que associa amor e morte, terminando com as revoluções contemporâneas, momentos nos quais, o sexo tornou-se uma questão de higiene e o amor parece ter voltado à condição de ideal nunca encontrado", diz.

A paixão é mesmo o início do amor?

Amor e paixão, que muitos consideram à partida os dois lados de uma mesma moeda, podem ou não coexistir. Confuso? Não fique. A explicação é simples! "A paixão é entendida, muitas vezes, como a fase inicial do amor. Falamos, obviamente, do amor entre duas pessoas com a finalidade de estabelecer um relacionamento [conjugal] e não do amor fraternal nem do amor parental", explica Rita Fonseca de Castro, psicóloga clínica e terapeuta familiar na Oficina da Psicologia.

Para esta especialista, "o que acontece numa relação duradoura é que a paixão tenderá a dar lugar a um sentimento mais tranquilo e maduro, com estabelecimento de laços de companheirismo, a que damos o nome de amor. Esta substituição é, até, desejável", explica. "Será que alguém aguentaria muito tempo o estado de ativação característico da paixão?", questiona. O encantamento será uma das condições inerentes à paixão. Quando estamos apaixonados, sentimo-nos encantados com tudo o que vemos no outro. É o sabor da novidade, do desconhecido. Com o decurso do tempo, algumas daquelas características que inicialmente tanto nos atraíram e até admirávamos, podem tornar-se foco de atrito.

Principalmente se forem muito diferentes das nossas. Nestes casos, podem surgir sentimentos de desilusão ou até mesmo de desencanto. Contudo, o que tende a acontecer é "um ajustamento mútuo às diferenças", como o explica Rita Fonseca de Castro. Ainda que os estudos com casais que permanecem unidos "tendam a mostrar que a paixão dura entre um a dois anos", a realidade tem demonstrado que, ao fim de algum tempo, esse sentimento pode reaparecer.

Considerando as diferentes fases que compõem o ciclo de vida de um casal, esta regressa frequentemente quando se dá a saída dos filhos de casa e, curiosamente, esta é também uma fase que pode ser de crise para os casais que descuraram a sua relação por se terem dedicado, exclusivamente ou maioritariamente, ao desempenho do papel de pais, foram apurando inúmeros investigadores nos trabalhos científicos que desenvolveram nas últimas décadas.