Com a chegada do regresso às aulas, surge a necessidade de preparar as crianças para esta nova fase, que exige tempo, energia e, naturalmente, algumas despesas extra. É, portanto, um momento de escolhas cuidadosas e duradouras.

A pensar nisso, a Pepco propõe uma variedade de produtos que aliam conforto e funcionalidade para todas as idades.

Acessórios para o dia a dia

Para os que se encantam com o mundo da fantasia, há uma seleção de acessórios, como lancheiras e garrafas reutilizáveis, que certamente vão tornar os momentos do lanche ainda mais especiais.

Com temas coloridos e personagens cativantes, o regresso às aulas pode ser uma experiência divertida e cheia de alegria. As opções da Disney, Marvel e Pusheen prometem transformar o regresso à escola numa aventura animada.

Cantil Minnie e cantil Marvel créditos: Pepco

Kit escolar de regresso às aulas até 13 euros Um kit escolar de regresso às aulas nas lojas Pepco pode custar até 13 euros. Inclui um caderno A5 (0,40€), um conjunto de 8 canetas coloridas (0,80€), um pack de 6 lápis com borracha HB (0,40€), uma afia com depósito (0,50€), um conjunto de duas borrachas (0,40€), uma tesoura infantil (0,80€), um porta-lápis (1,30€), um bloco de desenho A4 (0,50€), uma camisola (2€) e umas calças de fato de treino (5€) em 100% algodão.

Vestuário confortável e estiloso

Neste início de ano letivo, é essencial que as crianças se sintam confortáveis e confiantes, e o vestuário desempenha um papel importante nesse aspeto. A Pepco oferece uma linha de roupas que alia estilo e conforto, garantindo que os mais novos estejam sempre bem preparados para enfrentar os desafios do dia a dia escolar.

A coleção inclui vestidos, saias, camisas e calças clássicas, ideais para quem procura um visual mais elegante, assim como opções desportivas, como camisolas e calças de fato de treino, perfeitas para momentos que exigem maior liberdade de movimento.

Vestuário de criança - regresso às aulas créditos: Pepco

Para além de garantir o bem-estar das crianças, estas peças são também uma escolha prática para os pais, combinando qualidade com preços acessíveis.

As roupas da Pepco são pensadas para resistir ao uso diário e às lavagens frequentes, sem comprometer o estilo. Seja para um dia mais formal na escola ou para atividades mais descontraídas, a diversidade de opções permite que cada criança encontre o conjunto perfeito para se sentir confortável e confiante, todos os dias.

Kit escolar acessível

Preparar o regresso às aulas pode ser uma tarefa desafiante, especialmente quando é necessário equilibrar qualidade e orçamento.

Na Pepco, é possível criar um kit escolar completo e acessível, sem comprometer as necessidades dos mais novos. Com apenas 13 euros, consegue-se adquirir um conjunto de materiais essenciais que inclui cadernos, canetas, lápis, borrachas e até vestuário em 100% algodão, garantindo que as crianças têm tudo o que precisam para começar o ano letivo com o pé direito.

Material escolar - regresso às aulas créditos: Pepco

A variedade de opções permite personalizar o kit conforme as preferências e exigências de cada criança, tornando a preparação para o novo ano escolar mais simples e económica.

Além dos materiais básicos, a Pepco também oferece uma ampla gama de artigos para os pequenos artistas e criativos. Desde tintas aguarela, blocos de desenho, plasticina, até papel de seda e marcadores, a loja disponibiliza tudo o que é necessário para estimular a imaginação e apoiar o desenvolvimento de habilidades manuais.

Desta forma, cada pai ou aluno pode encontrar não só os itens essenciais, mas também as ferramentas que alimentam a criatividade e tornam o regresso às aulas uma experiência completa e enriquecedora, sem ultrapassar o orçamento familiar.