Vai começar um novo ano letivo e a Havaianas quer que todos possam retomar a rotina sem nunca perder a sensação de liberdade e descontração do estado de espírito do verão.

É por isso que esses acessórios serão o complemento perfeito para a lista escolar deste ano:

As mochilas da marca estão disponíveis em quatro cores cool e dois estampados, são dobráveis, leves e versáteis.

As Mini Bag Colour Dots já se tornaram um acessório clássico da marca, podendo ser usadas como carteiras, bolsas ou necessaires. A nova mini bag colorida está disponível em duas cores: amarelo e rosa, possuindo uma alça também com pontos coloridos e o logótipo da Havaianas estampado no fecho.

As Havaianas Street Bag estão disponíveis em quatro cores, são versáteis e o acessório perfeito para transportar os objetos mais importantes e mantê-los sempre por perto. Podes ser usada à cintura, de lado ou cruzados no corpo.

Os auriculares são um dos companheiros mais importantes no regresso às aulas. Quer seja para ouvir música ou podcasts, ligar para alguém ou ouvir cursos online, é definitivamente um dos acessórios mais importantes para transportar e, por isso, vão precisar da proteção perfeita e é exatamente isso que as Earphone Case Disney Classics vão fazer.