A pandemia e o confinamento têm imposto restrições particularmente duras aos mais velhos, que se veem muitas vezes isolados em lares, ou nas suas casas, e impedidos de receber visitas da família, em particular dos netos. Este livro ilustrado vai, com certeza, ajudar a dissipar a tristeza do afastamento e arrancar sorrisos a toda a família.

"A Verdade Sobre os Avós" (ed. Fábula) quebra estereótipos sobre a terceira idade e celebra esta fase da vida com alegria, ternura e um humor desarmante.

Quando somos crianças, todos os adultos parecem muuuuuito velhinhos. Mas ser mais velho não significa ser chato e deixar de namorar ou de dançar. Este livro mostra que a idade não impede que as pessoas sejam surpreendentes e desejem ser felizes.

Elina Ellis, vencedora do prémio Macmillan de Ilustração, criou este livro para acabar com os preconceitos sobre as pessoas mais idosas.

A autora nasceu na Ucrânia mas vive e trabalha em Cambridge, onde se graduou em ilustração de livros para crianças. No seu trabalho usa tanto os meios digitais como os tradicionais.

O livro estará disponível a partir de 22 de fevereiro. Entretanto, leia os primeiros capítulo AQUI.