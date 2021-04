O Dia da Mãe é o pretexto ideal para celebrar as mães e mulheres da nossa vida, que nos inspiram e nos fazem querer ser mais e melhor. A pensar nisso, a Atlanta Mocassin propõe uma combinação matchy-matchy entre mães e filhos para este dia especial.

Mommy & Me é a sugestão da marca portuguesa de mocassins, que apresenta propostas para todos os gostos e estilos:

Dos modelos originais mais lisos de uma só cor, aos irreverentes padrões com corações, são várias as opções que prometem trazer muita cor e diversão e pôr todas as mães e filhos calçados a condizer.