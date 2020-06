Como surgiu a ideia de criar o canal de Youtube "Manual do Adolescente”?

Eu e o meu filho viemos morar para Lisboa num primeiro momento, juntos e sozinhos. O meu marido ficou no Brasil e vinha uma vez por mês a Lisboa para nos ver. Enquanto consumidores do entretenimento digital e comédia, vimos que não havia um canal que abordasse esses temas [os problemas da adolescência e das dinâmicas familiares] tendo as duas gerações em cena. Com disponibilidade e vontade resolvemos fazer, em 2017, as primeiras tentativas porém o desafio tornou-se maior por causa das personalidades e acabámos por desistir. Com o confinamento, o meu filho insistiu em retomarmos o projeto só que desta vez tinha o meu marido e o meu pai em casa e daí resolvemos abordar os problemas de uma família em que o tema central seria o adolescente, que na verdade é realmente o problema de toda a casa.

Qual o argumento deste projeto?

São micro-histórias com princípio, meio e fim onde os problemas apresentados são resolvidos no mesmo vídeo. Pretendemos desenvolver uma web-série após consolidarmos o nosso canal e com apoios.

Quem é esta família e como a descreve?

É uma família de brasileiros, imigrantes que vivem em Portugal legalmente - é válido ressaltar que temos cartão de cidadão - que buscam a integração entre culturas e têm o desafio de manter a sanidade e harmonia num lar onde três gerações convivem entre si. Ou seja, é uma família estranha e ao mesmo tempo normal, com problemas comuns, que usam a comédia para satirizar e aumentar as situações do dia a dia.

Quais as suas semelhanças/diferenças com a família portuguesa?

Ficha técnica geral Guionistas: Ricardo Lopes, Pedro Mateus, Flávia Prosdocimi, Hugo Veríssimo, Yann Victor, Luiz Abbadia, Leandro Vieira e Abbadhia Vieira Atores/Protagonistas: Abbadhia Vieira (Mãe), Leandro Vieira (Pai), Yann Victor (Adolescente) e Luiz Abbadia (Avô) Direção de Atores e Produção: Abbadhia Vieira Direção, Edição e Fotografia: Filipe Ruffato, Leandro Vieira e Gustavo Moreira Realização: Luso-brasileiro de Comédia

Sem dúvida que a principal diferença está entre o formato formal e coloquial da abordagem de assuntos mais delicados como sexo, namoro, homossexualidade, religião e também na comunicação de uma maneira geral. O brasileiro que está em Portugal pela primeira vez precisa de ajuda, durante pelo menos uma semana, para conseguir entender alguns conceitos e palavras como contribuinte na fatura.