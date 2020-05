Meter-se no papel dos outros, ouvir o que outras pessoas têm a dizer, identificar-se com os que nos rodeiam ou ter a capacidade de compreender aqueles com quem nos confrontamos. Tudo isto são exemplos do que é a empatia, uma característica que, segundo os mentores do Making Caring Commons Project, um projeto da Harvard Graduate School of Education, estabelecimento de ensino localizado em Cambridge, no Massachusetts, nos Estados Unidos da América, é a chave do sucesso para a vida.

"A empatia é o núcleo daquilo que é ser humano. É um alicerce para agir de forma ética, para ter boas relações dos mais variados tipos, para amar e para ter sucesso profissional. É a chave para prevenir o bullying e muitas outras formas de crueldade", asseguram os investigadores Richard Weissebourd e Stephanie Jones. Portanto, é de pequenino que se deve desenvolver a empatia e são apenas cinco os passos que tem de dar juntamente com os membros mais novos da família. Faça-o adotando estas regras no dia a dia.

1. Crie empatia e estimule-a nos outros

Esta é a primeira tarefa a empreender para conseguir alcançar este objetivo. "As crianças aprendem o que é a empatia olhando para o comportamento dos pais e experienciando a empatia dos progenitores. Quando se cria empatia com os mais pequenos, eles desenvolvem relações mais seguras com os pais. Essas ligações são a chave para que adotem esse valores e os reproduzam, desenvolvendo, assim, depois, a empatia pelos outros", explicam os investigadores Richard Weissebourd e Stephanie Jones.

A criação de empatia entre pais e filhos consegue-se quando os adultos estão atentos às necessidades das crianças, respeitam e percebem a personalidade dos mais pequenos e interessam-se genuinamente pela sua vida. As crianças aprendem observando o seu comportamento. "Elas vão notar se tratar um empregado de um restaurante com indiferença ou se expressam preocupação sobre um colega da escola que está a passar uma fase menos boa", referem os investigadores do projeto. Para isso, estabeleça um plano de ação. Questione os seus filhos sobre o dia na escola, perguntando, por exemplo, se o que aprenderam é interessante.

Inquira-os sobre qual foi a parte do dia mais difícil, quais os colegas que mais respeitam e porquê. Pergunte-lhes ainda como gostariam e passar um dia se não tivessem nada que fazer. Demonstre empatia pelos outros, contribua para a sua comunidade e integre os seus filhos nessas tarefas. Arranje também tempo para si, para ler um livro ou ver um filme, para dar uma caminhada ou para meditar, porque isso baixa os níveis de stresse, o que acaba por ser (muito) vantajoso para a sua relação com os seus filhos.

2. Cuidar dos outros tem de ser uma prioridade

Pare para pensar e redefinir prioridades. "Se as crianças valorizam as perspectivas dos outros e demonstram compaixão por elas, é muito importante que os pais demonstrem que cuidar dos outros é uma prioridade máxima e que é tão importante quanto a própria felicidade", sublinham Richard Weissebourd e Stephanie Jones. Os pais até podem achar que educar os seus filhos é efetivamente a sua prioridade, mas os filhos podem não o perceber ou não o sentir e há que transmitir-lhes essa mensagem de forma clara.